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Jugador de la selección de Marruecos Achraf Hakimi será juzgado por presunta violación en Francia mientras disputa el Mundial 2026

junio 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugador de la selección de Marruecos Achraf Hakimi - AFP
Jugador de la selección de Marruecos Achraf Hakimi - AFP
El anuncio del proceso, a través de un comunicado del tribunal, llega cuando la estrella de los Leones del Atlas se dispone a disputar el segundo partido del Mundial de Norteamérica contra Escocia.

Achraf Hakimi, futbolista que forma parte de la Selección de Marruecos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, será juzgado en Francia por violación.

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En febrero de 2023, una joven denunció en una comisaría que el jugador del Paris Saint-Germain (PSG) la había violado, pero el deportista siempre ha tachado de "falsa" esa acusación.

En febrero, la justicia ordenó enviarlo a juicio, una decisión que Hakimi recurrió. Sin embargo, el tribunal de apelación de Versalles la confirmó este viernes, ya que la instrucción permitió determinar que "existen cargos suficientes".

El anuncio del proceso, a través de un comunicado del tribunal, llega cuando la estrella de los Leones del Atlas se dispone a disputar el segundo partido del Mundial de Norteamérica contra Escocia.

Pese a la gravedad de las acusaciones, Hakimi, nacido en Madrid hace 27 años, no parece inquieto, ocupado por el momento en seguir impulsando su carrera en su tercer Mundial con la selección marroquí.

Aunque todavía no se ha comunicado la fecha del proceso previsto ante un tribunal penal de la región de París, poco después del anuncio, Hakimi afirmó que lo espera "con impaciencia": "Por fin podré hablar", escribió en las redes sociales.

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"Opté por callarme durante años. Pensé que mantenerme digno, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran buenas decisiones", agregó el jugador, cuya abogada, Fanny Colin, destacó que ir a juicio no quiere decir que "sea culpable".

La joven contó que había conocido a Achraf Hakimi en enero de 2023 a través de la red social Instagram y que fue a su casa en un vehículo con conductor (VTC) encargado por el jugador, indicó una fuente policial en el momento de los hechos.

Según el relato de la mujer, Hakimi la besó y le hizo tocamientos sin su consentimiento, antes de violarla. A continuación, habría logrado apartarlo y contactar a una amiga por mensaje, que fue a recogerla.

Achraf Hakimi fue imputado y puesto bajo control judicial unos días después, en marzo.

Su abogada, que no confirmó si recurrirán la decisión ante la Corte de Casación, denunció una "justicia de clase al revés". "Esta investigación solo se abrió porque un parte policial" acabó en la prensa, al ser Hakimi "una figura pública", aseguró.

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