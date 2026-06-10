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Donald Trump

Trump promete el "apoyo y la fuerza total de EE. UU." si De La Espriella gana la presidencia en Colombia en mensaje posterior a críticas de Petro

junio 10, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Gustavo Petro/ Donald Trump/ Abelardo de la Espriella - Fotos EFE
Gustavo Petro/ Donald Trump/ Abelardo de la Espriella - Fotos EFE
Trump republicó sus felicitaciones a De la Espriella tras la primera vuelta en un mensaje en el que agregó que Estados Unidos apoyaría su eventual mandato.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que, si el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella gana las elecciones, "contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos".

La ratificación de Trump sobre su apoyo al candidato de oposición al actual gobierno se da el mismo día en el que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló a Trump haber roto "su constitución" por apoyar a De la Espriella.

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"Yo hablé con el presidente de los Estados Unidos, personalmente hace poco en su oficina y me pareció agradable la conversación. Y creía que habíamos hablado de un deal (acuerdo) y no de business (negocio). Y así me fui contento", dijo Petro en un pronunciamiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Petro agregó: "Pero hoy tengo al presidente de Estados Unidos apoyando a un candidato explícitamente, rompiendo su constitución".

Ante esto, Trump ratificó su apoyo a De la Espriella con un extenso mensaje en sus redes sociales en el que republicó el texto con el que había felicitado a De la Espriella tras conocer que este sorprendió en los resultados de la primera vuelta y agregó que Estados Unidos apoyaría su eventual mandato.

"¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, 'El Tigre', Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas! Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América", escribió Trump.

El presidente de Estados Unidos prevé que, "como presidente, Abelardo tendrá un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!".

Trump, al igual que en su mensaje de la semana pasada tras la primera vuelta, apuntó contra el candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, mismo partido del presidente Petro.

"Abelardo se enfrentará a un marxista de izquierda radical en la segunda vuelta el 21 de junio. Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos", apuntó Trump.

El republicano fue contundente en su apoyo al candidato de oposición: "si Abelardo gana, gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos. Debido a sus extraordinarios logros en la vida y su apoyo político hacia mí, es un honor para mí brindar a Abelardo mi respaldo total e incondicional".

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"'El tigre' Abelardo de la Espriella no defraudará al maravilloso pueblo de Colombia. ¡Alcanzará nuevas cotas de grandeza!", concluyó Trump.

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