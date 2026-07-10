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Viernes, 10 de julio de 2026
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Cristiano Ronaldo

La fría reacción de Cristiano Ronaldo al bajar de un avión tras la eliminación de Portugal del Mundial: esto hizo cuando le gritaron 'Siuuuu'

julio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto: EFE
Portugal intenta pasar página rápidamente de la eliminación de la Copa del Mundo; este 10 de julio, la federación de fútbol del país europeo anunció a su nuevo DT.

Luego de que la selección portuguesa quedara eliminada del Mundial 2026, a Cristiano Ronaldo se le vio bajando de un avión en su país natal con 'cara de pocos amigos'.

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A través de un audiovisual se evidencia cómo un fanático, un poco lejos de su ídolo, le grita a CR7: 'Siuuu' (el icónico grito y salto que hace Cristiano Ronaldo para celebrar sus goles); sin embargo, el apodado 'comandante' tuvo una fría reacción.

Portugal intenta pasar página rápidamente de la eliminación del Mundial; este 10 de julio, la federación de fútbol del país europeo anunció a su nuevo DT: Jorge Jesus.

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Fue el pasado lunes 6 de julio que la selección de Portugal y la selección de España se midieron en octavos de final.

Los lusos, bajo el liderazgo del experimentado delantero Cristiano Ronaldo, no pudieron ante 'La Roja', que ganó por la mínima con un gol agónico (0-1).

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Los dirigidos por Luis de la Fuente anotaron en el minuto 90 + 1' por cuenta del centrocampista Mikel Merino.

La Copa del Mundo 2026 comenzó oficialmente el jueves 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio de 2026.

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El torneo actual es el más extenso de la historia, ya que por primera vez participan 48 selecciones, superando el formato anterior de 32 equipos.

Además, este campeonato marcó varios hitos, como el récord de 104 partidos disputados a lo largo del torneo y el hecho de ser organizado conjuntamente por tres naciones.

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