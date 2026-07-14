Abelardo De La Espriella invitó a la posesión a don Luis Felipe, el señor de la panela que fue rechazado por su posición política: "Lo quiero ver ahí y abrazarlo"

La historia de Luis Felipe Yagüe, un vendedor ambulante del Caquetá, se hizo viral en los últimos días luego de que, debido a su posición política y a haber votado por Abelardo De La Espriella, fue rechazado por un docente a quien anteriormente le dejaba sus productos.

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“Don Luis Felipe, no me vuelva a dejar nada”, le dice el profesor en un video que publicó en sus redes sociales, en el que se ve a don Luis escuchando las quejas del hombre.

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“Yo me sentí feliz, contento, satisfecho con lo que yo he hecho”, dijo don Luis Felipe después, cuando el video ya era viral.

Don Luis Felipe es un hombre de 74 años que todos los sábados sale a recorrer las calles de Florencia para ofrecer productos como panela, huevos, miel de abeja, plátano, cuajada, quesillo, tajadas, aguacate y envueltos de choclo.

Este domingo, el presidente electo Abelardo De La Espriella decidió invitarlo a la posesión presidencial el próximo 7 de agosto y describió al vendedor como un “miembro de la manada del Tigre que fue víctima del odio político por parte de un contradictor que decidió no volver a comprar la panela de don Luis por haber votado por el Tigre”.

“Don Luis Felipe, lo espero en la posesión. Lo quiero ver ahí y abrazarlo”, afirmó el presidente electo.

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Además, aclaró que todo correrá por su cuenta e indicó que su equipo se comunicará con él para coordinar todos los detalles.

El presidente electo aseguró que, a través de él y de su caso, quiere crear un primer programa de emprendimiento para los pequeños comerciantes de panela y otros productos. “Vamos a demostrarles a todos los colombianos que es con trabajo y con productividad como se consigue la Patria Milagro”.