Un tiburón desorientado se convierte en una estrella en Corea del Sur y atrae a miles de turistas

Un tiburón desorientado se ha convertido en una inesperada celebridad en Corea del Sur, atrayendo a enormes multitudes, ganándose los elogios de un alcalde e, incluso, influyendo en la bolsa.

El escualo, al parecer un tiburón toro, apareció este mes en un canal artificial de Busan, en la costa sureste de Corea del Sur.

La guardia costera trató de guiar al animal para que regresara al mar, rociándole con agua desde lanchas, pero el tiburón - al que sus admiradores apodaron "Bukhangi", en referencia al puerto - no se movió.

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Y mientras las autoridades se preguntan qué hacer, el pez de 3,5 metros y las multitudes que ha atraído han impulsado la economía local.

Las ventas de helados con forma de tiburón han repuntado casi un 30% en las tiendas cercanas.

El alcalde de Busan, Chun Jae-soo, agradeció al tiburón una publicidad que, de otro modo, hubiera costado "miles de millones".

En reconocimiento, Bukhangi fue elegido embajador honorario de relaciones públicas de la ciudad con el 91% de los votos.

En la Bolsa, las acciones de The Pinkfong Company, el estudio que hay detrás de la conocida canción "Baby Shark", se dispararon brevemente más de un 7%.

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Los tiburones toro suelen encontrarse en aguas subtropicales y tropicales, pero "no es nada común" que se aventuren en aguas surcoreanas, explicó Kim Jin-koo, profesor en la Universidad Nacional de Pukyong.

Según este especialista en pesca global, el tiburón podría haberse acercado a la costa debido al aumento de las temperaturas del agua.