Un tiroteo en un edificio abandonado al oeste de Texas dejó una persona muerta y otras once heridas

Este viernes las autoridades de Estados Unidos reportaron que un hombre abrió fuego en un edificio abandonado al oeste de Texas y dejó al menos una persona muerta y otras once heridas.

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El tiroteo ocurrió a las 8:00 a.m. (hora local) en un edificio de Midland, al oeste de Texas, en Estados Unidos, en donde un hombre abrió fuego y mató a una persona y alcanzó a herir a otras once.

Según las autoridades norteamericanas, el sospechoso, cuya identidad se desconoce, fue abatido por la Policía tras un enfrentamiento que duró varias horas.

La alcaldesa de Midland, Lori Blong, declaró: "Tenemos 11 víctimas confirmadas hasta el momento. Hay al menos una víctima muerta en el lugar de los hechos. La situación de tirador activo ha terminado y se confirma el fallecimiento del atacante".

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Por su parte, el jefe de la Policía, Greg Snow, informó por medio de un comunicado que "los esfuerzos para resolver el enfrentamiento con el tirador de manera segura continúan".

Tras escuchar los disparos, los agentes se movilizaron al edificio en el que el sospechoso se atrincheró y fue allí donde se dio el enfrentamiento en el que terminó abatido.

"Los agentes escucharon disparos desde un edificio y trabajaron rápido para asegurar y desalojar la zona", aseguró Snow.

Según le contaron algunos testigos al medio CNN, un vehículo del equipo de SWAT rompió una cerca y los agentes ingresaron al edificio abandonado donde estaba el sujeto.

Luego del incidente, nueve de los once heridos fueron trasladados al Hospital Midland Memorial, de acuerdo a lo informado por la portavoz del hospital Tasa Richardson.

Además, Richardson explicó que "cuatro están en quirófano y cinco se encuentran estables".