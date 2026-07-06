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Lunes, 06 de julio de 2026
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Cuba

Cuba sufre un nuevo apagón: es el tercer corte eléctrico general en lo que va del 2026

julio 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Apagon en Cuba | Foto: EFE
Apagon en Cuba | Foto: EFE
La estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) indicó en X que "se investigan las causas" de la "desconexión total" del sistema que afecta a toda la isla, de 9,6 millones de habitantes.

Un nuevo corte eléctrico generalizado, el tercero en los últimos seis meses, afecta este lunes a Cuba, informó la compañía de electricidad, en un contexto de crisis energética agudizada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

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La estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) indicó en X que "se investigan las causas" de la "desconexión total" del sistema que afecta a toda la isla, de 9,6 millones de habitantes.

El envejecimiento del sistema eléctrico unido al bloqueo petrolero que Estados Unidos impone a la isla desde enero hacen que los cubanos enfrenten apagones diarios de 24 horas en la capital del país. En el interior de la isla pueden superar las 70 horas.

Cuba, sumida en una fuerte crisis económica con escasez de alimentos, medicinas y una inflación galopante, sufre de frecuentes apagones parciales. El de este lunes es el tercer corte general en los últimos seis meses, pero el octavo desde finales de 2024.

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Desde enero, Washington solo ha permitido que un petrolero ruso atraque en la isla, con 100.000 toneladas de petróleo.

La producción de electricidad del país depende principalmente de siete centrales térmicas obsoletas, algunas de las cuales llevan más de 40 años en explotación y sufren averías frecuentes o deben parar para mantenimiento, así como de una red de generadores de respaldo alimentados con diésel importado.

Para reducir su dependencia del petróleo y superar la crisis energética, el gobierno cubano ha invertido fuertemente en energía solar, con la ayuda de China, entre otros.

Entre 2025 y principios de 2026, se instalaron 56 parques solares fotovoltaicos en Cuba, que generan más de 1.000 MW, lo que representa el 10% de la producción total de electricidad del país.

A finales de 2024, esta cifra se situaba en el 3%. Las autoridades esperan alcanzar el 15% para finales de 2026.

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