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Régimen de Venezuela

Según testimonios, la FANB habría lanzado tres bombas desde helicópteros en el operativo militar registrado en zona minera de Venezuela

junio 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Zona minera de Venezuela / Escudo de la FANB - Fotos: AFP / X
Zona minera de Venezuela / Escudo de la FANB - Fotos: AFP / X
El despliegue ocurre cinco meses después de la captura del dictador Nicolás Maduro.

Según testimonios recogidos por la AFP, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), institución castrense afín a la dictadura venezolana, lanzó tres bombas desde helicópteros en el operativo militar desplegado en el Arco Minero del Orinoco (Estado Bolívar).

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De acuerdo con el reporte, dos helicópteros volaron a baja altura el jueves en la operación "contra grupos criminales" que además ha dejado "pueblos y minas fantasmas de donde todos huyen".

Venezuela, con las mayores reservas de petróleo del mundo, dispone también de oro, diamantes, bauxita, coltán en un territorio bautizado como el Arco Minero, controlado en gran parte por bandas armadas o guerrillas.

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Fue el pasado lunes que la FANB se desplegó alrededor de Las Claritas, en una zona de explotación aurífera del estado de Bolívar en manos de dos supuestos jefes mediáticos, 'Juancho' y 'Johan Petrica', este último sería uno de los fundadores de la temible pandilla Tren de Aragua, según fuentes locales.

Luego de que la noticia le diera la vuelta al mundo, el régimen venezolano en cabeza de Delcy Rodríguez negó la participación del Ejército de Estados Unidos en el operativo militar desplegado en el Arco Minero del Orinoco.

Inicialmente, mediante la cuenta oficial de la red social X 'Miraflores Al Momento', el régimen tachó de falsa dicha información.

Concretamente, calificó como "fake news" los reportes ciudadanos y de algunos integrantes de la oposición venezolana que aseguraban haber visto convoyes militares o fuerzas de élite.

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Por su parte, la ONG de derechos humanos Provea pidió al defensor del pueblo del régimen que "interviniera" y "supervisara la operación".

Este despliegue militar ocurre cinco meses después de la captura del dictador Nicolás Maduro y tras pocas semanas de aprobarse, bajo presión de Estados Unidos, una nueva ley de minería destinada a atraer inversores privados.

 

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