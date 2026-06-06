“Vemos innecesario este tipo de manifestaciones”: Analista sobre la desafiante advertencia que Gustavo Petro le hizo a Donald Trump y Marco Rubio en plena campaña

Polémica y desafiante advertencia de Gustavo Petro a Estados Unidos en plena campaña presidencial colombiana. El mandatario no solo arremetió contra Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, sino que los acusó de no tener una posición clara frente al narcotráfico y aseguró que, si Estados Unidos no se alinea con su visión de la lucha antidrogas, el narcotráfico terminará instalándose en la propia Casa Blanca.

Las declaraciones surgen tras el respaldo de Trump al candidato Abelardo de la Espriella y elevan aún más la tensión con el principal aliado de Colombia, a dos semanas de la segunda vuelta.

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Richard Alfonso Aguilar Villa, analista político, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar sobre lo que le dijo Petro a Trump y a Marco Rubio y sobre su intervención en política en plena campaña electoral, lo que es prohibido en Colombia.

“Vemos innecesario este tipo de manifestaciones, yo creo que lo que nos queda en estos 15 días de campaña Colombia tendrá un gran reto: si hacer caso a este tipo de pronunciamientos o si miramos las propuestas y le damos altura al debate”, comentó el invitado.

“Hay una claridad, el presidente hará caso omiso al fallo del Consejo de Estado. El procurador ha suspendido funcionarios del actual gobierno por su presunta participación en política y vamos a ver qué hace con los más recientes pronunciamientos del presidente, pero Petro se está jugando el todo por el todo y está fungiendo como jefe de campaña, lo que creo que está favoreciendo más a su contrincante”, apuntó el experto.