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Terremoto en Venezuela

Aumenta el saldo de muertos por los terremotos en Venezuela: se reportan 3.685 decesos

julio 7, 2026
Por: Nucho Martínez
Daños provocados por fuertes terremotos registrados en La Guaira, Venezuela - Foto: EFE
Daños provocados por fuertes terremotos registrados en La Guaira, Venezuela - Foto: EFE
En cuanto al balance oficial de lesionados a raíz de los potentes temblores, se contabilizan más de 16.750 personas.

Según datos ofrecidos por el régimen en cabeza de Delcy Rodríguez, 3.685 personas perdieron la vida tras los devastadores terremotos registrados en la costa venezolana.

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En cuanto al balance oficial de lesionados a raíz de los potentes temblores, se contabilizan más de 16.750 personas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

A dos semanas del desolador suceso, los socorristas venezolanos piden más personal y maquinaria pesada para remover los escombros y con suerte hallar a más personas con vida.

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Por otra parte, el número de edificios afectados oscila notablemente entre los 856 reportados oficialmente con daños severos.

Sin embargo, mediante análisis satelitales, la NASA sostuvo que al menos 59.000 estructuras quedaron afectadas.

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Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De acuerdo con estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto devastador.

Cabe subrayar que este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política de dicho territorio.

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