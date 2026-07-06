Bélgica dice presente en los cuartos de final del Mundial: con la eliminación de EE. UU. ya no quedan equipos anfitriones en el torneo

La selección de Estados Unidos cayó ante Bélgica en los octavos de final, en un partido en el que 'Los Diablos Rojos' fueron bastante superiores a la anfitriona que se despide del torneo que organizó en conjunto con México y Canadá, ambas también eliminadas.

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El marcador del partido lo abrió Charles De Ketelaere a los nueve minutos de haber empezado el compromiso tras enviar al fondo de la red rival el balón que le pasó Nicolás Raskin.

Hasta el minuto 31 las esperanzas volvieron para los locales, quienes pudieron empatar el marcador gracias a un gol de tiro libre del futbolista Malik Tillman.

Sin embargo, dos minutos después, en el minuto 33, Bélgica se adelantó en el marcador con un gol de cabeza de, nuevamente, Charles De Ketelaere.

El segundo tanto no le sentó nada bien al entrenador del conjunto norteamericano, el argentino Mauricio Pochettino, quien fue captado por las cámaras de la transmisión pateando las botellas de su equipo.

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El sufrimiento de Estados Unidos siguió en el segundo tiempo y un error grosero de su arquero hizo que el conjunto belga se adelantara todavía más en el marcador.

Cuando corría el minuto 57, el guardameta norteamericano Matt Freese recibe el balón, pero no fue lo suficientemente rápido para despejarlo.

En ese momento el futbolista De Ketelaere le quita el balón y le hace el pase a Vanaken, quien termina enviandolo desde fuera del área a la malla rival, dándole así el tercero de la noche a 'Los Diablos Rojos'.

La humillación para los norteamericanos continuó hasta el tiempo extra cuando en el 90+2 tras un tiro de esquina el veterano artillero Romelu Lukaku con un derechazo selló el triunfo belga 4 a 1.

Aunque logró un buen papel en el mundial que organizó, Estados Unidos sigue sin superar su mejor participación en una cita mundialista, siendo las semifinales de Uruguay 1930 en donde más alto ha llegado.

Bélgica por su parte sigue su camino mundialista y se prepara para enfrentarse a la España de Lamine Yamal en los cuartos de final del torneo más importante en el mundo del fútbol.