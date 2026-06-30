La Copa del Mundo 2026 marca un hito: superó los cinco millones de aficionados en los estadios

Este martes, la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026 superó la cifra de los cinco millones de espectadores en los estadios; así lo dio a conocer el presidente de la FIFA por medio de su red social de Instagram.

“5 millones de fans han asistido a este récord de la Copa Mundial de la FIFA - ¡qué hito tan increíble!”, expresó Gianni Infantino.

El máximo dirigente del fútbol mundial destacó que este “hito pertenece a los magníficos partidarios de nuestro hermoso juego que se unen para experimentar esta celebración global y están compartiendo momentos de alegría con los amantes del fútbol de todo el mundo”.

Asimismo, agradeció a los amantes del fútbol por demostrar una vez más que este es un deporte que se caracteriza por unir “al mundo”.

Hasta ahora han asistido a los partidos celebrados en México, Estados Unidos y Canadá un total de 5.048.079 espectadores, incluidos los 80.663 que asistieron al partido en el MetLife en el que los Bleus lograron el pase a octavos de final.

El anterior récord databa de 1994, con 3.587.538 personas en los estadios de Estados Unidos, aunque en esta edición, en comparación con la de hace 32 años, compiten el doble de equipos (48) y, por lo tanto, el número de partidos también se ha multiplicado por dos (a 104).

Los partidos de la presente edición han tenido una asistencia media de 64.511 espectadores (sin contar este último encuentro del martes), con una tasa de ocupación del 99,7% pese a la polémica sobre el precio exorbitante de las entradas antes del inicio del torneo, del que aún quedan 27 partidos por disputarse, precisó el organismo mundial.

Los partidos con más espectadores fueron Uzbekistán-Colombia, México-Sudáfrica y República Checa-México, disputados todos en el Estadio Azteca de Ciudad de México (con aforo para 80.824 personas).