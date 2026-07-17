Escala la crisis en Medio Oriente: Estados Unidos ejecutó una sexta noche de bombardeos masivos contra infraestructura iraní

La crisis en Medio Oriente alcanza un punto crítico tras la sexta noche de bombardeos masivos contra infraestructuras iraníes por parte de Estados Unidos. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que la ofensiva aérea y marítima impactó posiciones de defensa y logística en el sur de Irán, destruyendo aeropuertos, subestaciones eléctricas y cinco puentes estratégicos.