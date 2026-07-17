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Viernes, 17 de julio de 2026
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Medio Oriente

Escala la crisis en Medio Oriente: Estados Unidos ejecutó una sexta noche de bombardeos masivos contra infraestructura iraní

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
La crisis en Medio Oriente alcanza un punto crítico tras la sexta noche de bombardeos masivos contra infraestructuras iraníes por parte de Estados Unidos. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que la ofensiva aérea y marítima impactó posiciones de defensa y logística en el sur de Irán, destruyendo aeropuertos, subestaciones eléctricas y cinco puentes estratégicos.

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