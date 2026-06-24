Asteroide descubierto hace 29 años pasará muy cerca de la Tierra y se podrá ver desde todo el mundo, según la Agencia Espacial Europea

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha anunciado recientemente que un asteroide pasará cerca de la Tierra este fin de semana sin riesgo de colisión y podrá observarse con pequeños telescopios o binoculares potentes.

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Juan Luis Cano, de la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA advirtió que "un acercamiento a la Tierra de un objeto de este tamaño solo ocurre cada pocos años, aunque esta vez la Luna, brillante y cercana, podría dificultar su observación en el momento".

Este asteroide fue descubierto en 1997 y ha sido nombrado como '(152637) 1997 NC1', un cuerpo rocoso que tiene un tamaño estimado entre 750 y 1.650 metros, según los cálculos basados en la estimación de la cantidad de luz solar que refleja. No obstante, según otras estimaciones, podría ser más pequeño, precisa la ESA.

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Este asteroide alcanzaría su punto más cercano al planeta azul este sábado 27 de junio a las 11:14 GMT y se desplazará a una velocidad aproximada de 8,9 km/seg.

En ese momento se encontrará a 2.559.461 kilómetros de nuestro planeta, es decir, a 6,66 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, por lo que la probabilidad de impacto es nula.

El asteroide será observable desde las regiones del hemisferio norte durante su fase de aproximación, prácticamente desde todo el mundo en el momento de máxima cercanía, y únicamente desde el hemisferio sur cuando se aleje de la Tierra.

En las regiones del mundo donde sea de noche, podrá contemplarse teóricamente con pequeños telescopios e incluso con binoculares de gran tamaño, señala la Agencia Espacial Europea (ESA) por medio de su comunicado.