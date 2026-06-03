El Sol emitió una poderosa llamarada este miércoles: fue clasificada en categoría de las erupciones solares más intensas

El Sol emitió este miércoles una potente llamarada solar que alcanzó su punto máximo a las 7:28 a.m. hora del este, según informó la NASA.

El evento fue capturado por el Observatorio de Dinámica Solar de la agencia espacial norteamericana, que monitorea constantemente la actividad de nuestra estrella.

La llamarada ha sido clasificada como clase X1.0, siendo la categoría X la que denota las erupciones solares más intensas, mientras que el número proporciona información adicional sobre su fuerza. Las imágenes muestran un subconjunto de luz ultravioleta extrema que resalta el material extremadamente caliente presente en estas erupciones, coloreado en rojo para su mejor visualización.

Las llamaradas solares son potentes ráfagas de energía que pueden tener impactos significativos en la Tierra y el espacio cercano.

De acuerdo con la NASA, estos fenómenos y las erupciones solares pueden afectar las comunicaciones por radio, las redes eléctricas y las señales de navegación, además de representar riesgos para las naves espaciales y los astronautas.

Para conocer cómo este tipo de clima espacial puede afectar a la Tierra, la NASA remitió al Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, la fuente oficial del gobierno estadounidense para pronósticos, vigilancias, advertencias y alertas sobre el clima espacial.

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La agencia espacial estadounidense trabaja como brazo de investigación del esfuerzo nacional sobre el clima espacial. NASA observa constantemente el Sol y nuestro entorno espacial con una flota de naves espaciales que estudian todo, desde la actividad del Sol hasta la atmósfera solar, y las partículas y campos magnéticos en el espacio que rodea la Tierra.

El Observatorio de Dinámica Solar (SDO por sus siglas en inglés) es uno de los instrumentos clave en esta red de vigilancia constante. Este observatorio espacial proporciona imágenes de alta resolución del Sol en múltiples longitudes de onda, permitiendo a los científicos monitorear la actividad solar en tiempo real.

Este evento forma parte del Ciclo Solar 25, el período actual de actividad solar que experimenta nuestro astro rey. Los ciclos solares tienen una duración aproximada de 11 años y durante su desarrollo la actividad del Sol varía desde períodos más tranquilos hasta fases de mayor intensidad.

La información fue publicada por Abbey Interrante el 3 de junio de 2026 a las 9:55 a.m., siendo categorizada bajo los temas de Heliofísica, Observatorio de Dinámica Solar, Llamaradas Solares, Clima Espacial y El Sol.