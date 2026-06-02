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Hubble de la NASA descubre una tenue galaxia irregular oculta en las profundidades del universo

junio 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Espacio | Foto NASA
Espacio | Foto NASA
El sistema espacial cuenta con “numerosos puntos rojos, naranjas y beige”, que de acuerdo con la NASA son “galaxias distantes que salpican el fondo negro”.

La NASA publicó un artículo sobre una “galaxia irregular”; posee un difuso y bajo brillo superficial que a simple vista parece un enjambre de estrellas superpuestas con el fondo del universo.

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Denominada como ESO 490-017, la galaxia se sitúa aproximadamente a 12.000 años luz de diámetro y 23 millones de años luz de la Tierra, en la constelación de Canis Major.

El sistema espacial posee “picos de difracción” que generan máxima intensidad cuando la luz interfiere entre sí después de desviarse al pasar por una rendija u obstáculo.

Además, cuenta con “numerosos puntos rojos, naranjas y beige”, que de acuerdo con la NASA son “galaxias distantes que salpican el fondo negro, muchas de ellas con una estructura espiral bien definida”.

Descubrimientos sobre la galaxia

Los datos recogidos por la agencia espacial mostraron cómo la materia del universo se distribuye de forma desigual, y la influencia gravitacional de esa materia impulsa el “flujo cósmico”, el cual se refiere al movimiento masivo y organizado de galaxias y cúmulos de galaxias a través del universo a gran escala.

En ese contexto, las estructuras espaciales fluyen en corrientes colosales a velocidades de millones de kilómetros por hora, arrastradas por la gravedad de la materia oscura y las fluctuaciones primordiales del universo.

Datos curiosos

Los científicos también la llaman la galaxia “fantasma”, ya que su bajo brillo superficial la hace parecer una mancha tenue y difusa en el espacio oscuro.

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El Telescopio Espacial Hubble la ha observado detalladamente, a través de la medición de estrellas gigantes rojas en su interior, de esa forma, los científicos pueden calcular la distancia precisa a estas galaxias y trazar cómo se distribuye la materia en el universo.

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