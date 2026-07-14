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Martes, 14 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Estos son varios de los deportistas y jóvenes promesas confirmados como fallecidos en La Guaira tras los terremotos

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Lazo de luto negro / Disciplinas deportivas como fútbol, béisbol y Woman Artistic Fitness - Fotos de referencia: pexels
Lazo de luto negro / Disciplinas deportivas como fútbol, béisbol y Woman Artistic Fitness - Fotos de referencia: pexels
Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Entre los miles de muertos en la costa venezolana tras los devastadores terremotos se ha registrado el deceso de varios deportistas y jóvenes promesas.

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Listado parcial de fallecidos:

  • Yimvert Berroterán (18 años): Mediocampista de la Universidad Central de Venezuela (UCV) FC y pieza de las categorías menores de la Selección Vinotinto (Sub-17 y Sub-20).
  • José Manuel Pimentel Berríos (16 años): Jugador de las categorías inferiores del Deportivo La Guaira. Fue encontrado sin vida junto a su madre, Yurbis Berríos, tras varios días desaparecidos.
  • Víctor Andrés Palacios: Joven promesa del balompié perteneciente al Club Sport San Agustín El Paraíso y canterano Sub-15 del Club Sport Marítimo de La Guaira.
  • Ricardo Veloz: Futbolista de la categoría Sub-17 del canterano Club Sport Marítimo de La Guaira.
  • Daniel Domínguez: jugador perteneciente a la categoría Sub-12 de la misma institución del Marítimo de La Guaira.
  • Razan Sijaa: Futbolista juvenil de la categoría Sub-18 del Caracas FC.
  • Sergio Ignacio Viera de Sousa: Jugador de la categoría Sub-18 del Caracas FC, quien falleció junto a sus padres.
  • Eleomar Reyes (20 años): Joven promesa del béisbol venezolano que había regresado al país recientemente.
  • Fiorela Martínez: Destacada atleta y subcampeona sudamericana de Woman Artistic Fitness. Perdió la vida en el colapso estructural junto a su hermana Miranda Martínez, su madre y su novio, Fedor Junior.

El presidente de la organización en Criollitos de Venezuela, sede La Guaira, Jhorny Sojo, informó que el sismo afectó trágicamente a su semillero.

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Extraoficialmente, se estima que decenas de niños peloteros (muchos de ellos en categorías iniciales de 4 y 5 años) perdieron la vida al colapsar sus hogares.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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