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Viernes, 10 de julio de 2026
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¿Quiere ir al espacio? La NASA busca voluntarios para viajar fuera de la Tierra y estos son los requisitos

julio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Logo de la NASA- Foto: EFE
Logo de la NASA- Foto: EFE
La NASA busca en su última simulación de un año participantes donde viajarán al espacio y vivirán en la Luna y Marte

Para cualquiera que alguna vez le haya interesado ir al espacio y sobrevivir en otro planeta, La NASA ofrece la oportunidad de averiguarlo. La agencia espacial de EE. UU., tiene previsto reclutar a cuatro participantes para su programa de Exploración Análoga de la Luna y Marte.

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Aunque puede que no sea exactamente lo real, los voluntarios estarán en unas condiciones similares al espacio, viviendo dentro de hábitats confinados y llevando a cabo tareas tal como lo harían los astronautas, cómo cultivar plantas, cuidar de su salud y replicar caminatas espaciales.

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Este programa que durará 12 meses comenzará en agosto de 2027 y estará basado en el Centro Espacial Johnson en Houston
La NASA dijo que el proyecto también estudiará cómo se adaptan los miembros de la tripulación a vivir en el tiempo de Marte. Un día marciano, conocido como un sol, es aproximadamente 40 minutos más largo que un dia en la tierra y que podría afectar el sueño y desarrollar problemas de salud y rendimiento físico.

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Sin embargo, los solicitantes que quieran ser voluntarios deberán ser ciudadanos estadounidenses o titulares de tarjetas verdes y tener entre 30 a 55 años, aunque también se puede considerar personas fuera de ese rango de edad. También deben medir no más de 6 pies 2 pulgadas (1.88 cm) y hablar fluido el inglés.

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