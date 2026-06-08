Una nave de la NASA en Marte fue declarada muerta tras años de servicio: ¿qué le ocurrió?

La sonda MAVEN (Evolución de la Atmósfera y Volátiles de Marte) de la NASA ha sido declarada fuera de servicio después de seis meses sin comunicaciones desde el planeta rojo, Marte.

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De acuerdo con la información difundida, el fallo de la sonda espacial se debió a una rotación inesperada que provocó el desgaste de sus baterías, lo que llevó a el fin de la nave que llevaba más de una década activa.

Su último contacto se registró el 6 de diciembre de 2025. Una comisión de revisión de anomalías, convocada a comienzos de este año, aseguró que la sonda es irrecuperable tras examinar los datos de la telemetría.

En ese contexto, se estima que MAVEN permanecerá entre 50 y 100 años en la órbita marciana, sin representar riego para otras naves, sin embargo, la causa principal del fallo sigue bajo investigación.

Cabe resaltar que MAVEN se destacó por ser la primera misión dedicada a investigar la atmosfera marciana y su evolución.

Legado de MAVEN

Sus descubrimientos principales provienen desde su lanzamiento en 2013, y posteriormente, su órbita en el planeta rojo desde 2014. Estos son sus principales aportes.