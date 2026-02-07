NTN24
Sábado, 07 de febrero de 2026
Sábado, 07 de febrero de 2026
TikTok

La Unión Europea acusa a TikTok de tener una interfaz “adictiva” y exige cambiarla de inmediato

febrero 7, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Aro de luz y celular para crear contendio / Logo de la red social TikTok - Fotos de referencia: Pexels
Aro de luz y celular para crear contendio / Logo de la red social TikTok - Fotos de referencia: Pexels
Además, advirtió que, de no hacerlo, la plataforma podría enfrentar multas de hasta el seis por ciento de su facturación global.

La Comisión europea pidió a la aplicación TikTok cambiar su interfaz "adictiva", acusada de violar la legislación europea sobre cuestiones digitales, por lo que se expone a fuertes multas.

Le red social, conocida por sus videos cortos y muy populares entre los jóvenes, cuestionó de inmediato la imagen "completamente falsa" dada por Bruselas de su plataforma y prometió cuestionar sus conclusiones, "con todos los medios" a su disposición.

o

La UE, que dispone del arsenal jurídico más poderoso en el mundo para regular el mercado digital, abrió una investigación a TikTok hace dos años.

En sus conclusiones preliminares, cuestiona las "funcionalidades adictivas" que "podrían afectar el bienestar físico y mental" de sus usuarios, especialmente menores de edad, incitados a pasar de un contenido a otro y consultar sus teléfonos de manera "compulsiva", inclusive de noche.

Tres funcionalidades, acusadas de ser muy "adictivas", están en la mira:

- El "scrolling", o sea el encadenamiento ininterrumpido de contenidos en su aplicación.

- El lanzamiento automático de videos.

- El envío repetido de notificaciones push (mensajes generados aún cuando la aplicación no está siendo usada).

o

"Es necesario que TikTok actúe y cambie su interfaz en Europa para proteger a nuestros menores", exhortó la comisaria europea encargada de temas digitales, Henna Virkkunen.

Si no lo hace, la empresa podría estar expuesta a una multa que puede alcanzar hasta el 6% de su cifra anual de negocios mundial.

Un responsable europeo dijo que TikTok reconoce los riesgos adictivos de su aplicación y "evalúa sus riesgos", pero eso es insuficiente, según las leyes europeas, añadió.

Son las mismas reglas que son criticadas por la administración de Donald Trump y los patrones de las redes sociales, encabezados por Elon Musk.

La UE reprocha a TikTok el no tener en cuenta "indicadores importantes sobre la utilización compulsiva de la aplicación", como el tiempo pasado por niños en la plataforma por la noche.

Varios países europeos analizan propuestas sobre la posibilidad de prohibir las redes sociales para niños o adolescentes, como Francia y España, provocando la airada reacción de los jefes de las plataformas.

Temas relacionados:

TikTok

Unión Europea

Tecnología

Redes sociales

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Son los preparativos para una acción que van a tomar": expertos analizan presión de EE. UU. a Cuba y describen poder de avión y destructor cerca de la isla

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Pretende que el país olvide los verdugos que fueron hasta el 3 de enero": Alejandro Hernández sobre discurso de Jorge Rodríguez sobre el "perdón"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nueva polémica del régimen: mujer que se presentó como familiar de un preso político y se abrazó entre lágrimas con Jorge Rodríguez resultó ser simpatizante chavista

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Laura Dogu (AFP)
Laura Dogu

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Diosdado Cabello - EFE
Regimen chavista

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

"Esperemos la sentencia definitiva contra él y otros miembros de la organización criminal de Maduro por el secuestro y tortura de nuestros clientes": abogados de ciudadanos estadounidenses en Venezuela

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Periodista de investigación expone los motivos que estarían tras presunta captura de Alex Saab: ¿purga u orden de EEUU?

Sobrevuelos de Fuerzas Aéreas del Sur de Estados Unidos. (Foto_ @AFSOUTH)
Cae Maduro en Venezuela

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Pete Hegseth/ Elon Musk - Fotos EFE
Pete Hegseth

Demócratas piden al secretario de Guerra de EE. UU. investigar a SpaceX de Elon Musk por supuesta participación de China en la empresa

Walt Disney | Foto AFP
Disney

Disney anunció nuevo director ejecutivo y presentó al hombre que asumirá el mando del gigante del entretenimiento

Sol - Foto de referencia Canva
Sol

"Es una visión cercana del posible destino final de nuestro Sol": James Webb capta imagen nítida de la muerte de una estrella en la Nebulosa de la Hélice

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Familiares de presos políticos exigen su liberación - Foto EFE
Familiares de presos políticos

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Homenaje a Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: EFE
Colombia

Fanáticos de Yeison Jiménez protagonizaron disturbios a las afueras del Movistar Arena donde se le rendía homenaje al cantante

El homenaje de Bad Bunny a Yeison Jiménez durante su segunda noche en Medellín - EFE
Colombia

Así fue el emotivo homenaje de Bad Bunny a Yeison Jiménez durante su segunda noche en Medellín

Donald Trump y María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado

"El Gobierno Trump comprende que lo que ocurre en Venezuela no termina con un mero cambio de silla sino con el desmantelamiento de todo un sistema": Fabio Valentini, coordinador de Vente Venezuela en EE. UU.

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Gustavo Petro en discurso de la CAF - Foto: AFP
Foro Económico Internacional CAF

"Tiene que ser juzgado por un tribunal o venezolano o americano de las tres Américas": Petro vuelve a hablar de la captura de Maduro previo a encuentro con Trump

Pete Hegseth/ Elon Musk - Fotos EFE
Pete Hegseth

Demócratas piden al secretario de Guerra de EE. UU. investigar a SpaceX de Elon Musk por supuesta participación de China en la empresa

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre