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Miércoles, 29 de julio de 2026
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Fútbol

El Real Madrid inicia el contacto verbal para fichar a un Balón de Oro: esto pagarían por él

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Balón de Oro - Foto de referencia - EFE
Balón de Oro - Foto de referencia - EFE
Florentino Perez dio luz verde a la operación tras meses de cautela, el club blanco estaría dispuesto a ofrecer más de 50 millones de euros.

El Mercado de pases del fútbol europeo registra uno de los movimientos institucionales más relevantes. El Real Madrid ha entablado los primeros contactos directos con las directivas del Manchester City para explorar la contratación del mediocampista español Rodri Hernández.

Las negociaciones han comenzado con discusiones verbales entre ambas instituciones. La operación cuenta con el visto bueno del presidente madridista, Florentino Perez, quien autorizó avanzar tras varios meses en los que la opción se mantuvo reservada dentro de la agenda del club blanco.

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La postura económica preliminar del Real Madrid contempla un desembolso superior a los 50 millones de euros para intentar convencer al conjunto británico.

"El Real Madrid ha contactado con el Manchester City por Rodri por primera vez. Las negociaciones han comenzado con discusiones verbales entre los clubes. Florentino Pérez ha dado su aprobación al acuerdo tras meses de puertas cerradas. El Real indica que está dispuesto a gastar más de 50 millones de euros", reportó el periodista Fabrizio Romano.

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Rodri mantiene contrato vigente con el Manchester City hasta 2027. La intención del equipo blanco es reforzar la zona de creación y contención en el mediocampo, apoyado en el rendimiento del internacional español tras sus consagraciones colectivas e individuales tanto en la Premier League como con la Selección de España.

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