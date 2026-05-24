Captan imagen del cabezazo con el que un ciclista tumbó a otro en etapa del Giro de Italia: el corredor fue expulsado de la competencia

El ciclista italiano Enrico Zanoncello fue excluido del Giro de Italia este domingo por haber propinado un cabezazo a otro corredor, que se fue al suelo durante la llegada al esprint de la 15 etapa, en Milán.

El corredor del equipo Bardiano cambió su trayectoria en medio del pelotón para acercarse al británico Robert Donaldson y propinarle un golpe con la cabeza que le hizo perder el equilibrio e irse al suelo.

Luego de haber analizado las imágenes, los comisarios de la Corsa Rosa tomaron la inusual decisión de descalificar a Zanoncello y de imponerle una multa de 500 francos suizos (unos 637 dólares), así como una tarjeta amarilla.

El noruego Fredrik Dversnes, que formaba parte de una fuga de cuatro corredores, se impuso contra todo pronóstico este domingo en la etapa del Giro de Italia, en medio del malestar de los esprínteres, que denunciaron la influencia de las motos.

El danés Jonas Vinegaard conserva la maglia rosa de líder con 2 minutos y 26 segundos de ventaja sobre el portugués Afonso Eulálio y 2:50 sobre el austríaco Felix Gall.

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El guion estaba escrito para esta etapa completamente llana: Paul Magnier, Jonathan Milan y Dylan Groenewegen iban a batirse en duelo en esta penúltima oportunidad para que los hombres rápidos brillaran antes del final de la Corsa Rosa.

Y sí esprintaron, pero solo por el quinto puesto, ya que el pelotón, pese a un derroche total de energía y al sacrificio de todos los gregarios de los velocistas, nunca consiguió alcanzar a los cuatro fugados en una etapa cubierta a más de... 51 km/h de media.

Cuando Fredrik Dversnes y los italianos Mirco Maestri, Martin Marcellusi y Mattia Bais tomaron la iniciativa, nadie se inquietó por esa fuga "publicitaria" que, inevitablemente, acabaría siendo neutralizada, como siempre... o casi siempre.

Porque en esta ocasión, el noruego de 29 años logró el mayor éxito de su carrera, el primero de la historia en el Giro para su equipo Uno-X.