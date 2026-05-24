NTN24
Domingo, 24 de mayo de 2026
Domingo, 24 de mayo de 2026
Ciclismo

Captan imagen del cabezazo con el que un ciclista tumbó a otro en etapa del Giro de Italia: el corredor fue expulsado de la competencia

mayo 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Giro de Italia (EFE)
Giro de Italia (EFE)
El corredor del equipo Bardiano cambió su trayectoria en medio del pelotón para acercarse al británico Robert Donaldson y propinarle un golpe.

El ciclista italiano Enrico Zanoncello fue excluido del Giro de Italia este domingo por haber propinado un cabezazo a otro corredor, que se fue al suelo durante la llegada al esprint de la 15 etapa, en Milán.

El corredor del equipo Bardiano cambió su trayectoria en medio del pelotón para acercarse al británico Robert Donaldson y propinarle un golpe con la cabeza que le hizo perder el equilibrio e irse al suelo.

Luego de haber analizado las imágenes, los comisarios de la Corsa Rosa tomaron la inusual decisión de descalificar a Zanoncello y de imponerle una multa de 500 francos suizos (unos 637 dólares), así como una tarjeta amarilla.

El noruego Fredrik Dversnes, que formaba parte de una fuga de cuatro corredores, se impuso contra todo pronóstico este domingo en la etapa del Giro de Italia, en medio del malestar de los esprínteres, que denunciaron la influencia de las motos.

El danés Jonas Vinegaard conserva la maglia rosa de líder con 2 minutos y 26 segundos de ventaja sobre el portugués Afonso Eulálio y 2:50 sobre el austríaco Felix Gall.

o

El guion estaba escrito para esta etapa completamente llana: Paul Magnier, Jonathan Milan y Dylan Groenewegen iban a batirse en duelo en esta penúltima oportunidad para que los hombres rápidos brillaran antes del final de la Corsa Rosa.

Y sí esprintaron, pero solo por el quinto puesto, ya que el pelotón, pese a un derroche total de energía y al sacrificio de todos los gregarios de los velocistas, nunca consiguió alcanzar a los cuatro fugados en una etapa cubierta a más de... 51 km/h de media.

Cuando Fredrik Dversnes y los italianos Mirco Maestri, Martin Marcellusi y Mattia Bais tomaron la iniciativa, nadie se inquietó por esa fuga "publicitaria" que, inevitablemente, acabaría siendo neutralizada, como siempre... o casi siempre.

Porque en esta ocasión, el noruego de 29 años logró el mayor éxito de su carrera, el primero de la historia en el Giro para su equipo Uno-X.

Temas relacionados:

Ciclismo

Giro de Italia

Italia

Competencia

Sanciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Reveladores audios e imágenes de criminales presionando a pobladores de cara a comicios en Colombia: coronel (r) dice que "están impulsando a Iván Cepeda"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Querían calmar la molestia que hay en el país por el caso de Víctor Quero": cuestionan anuncio de 300 excarcelaciones de presos políticos que el régimen venezolano no ha cumplido

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Vi a todos corriendo porque los hombres del Servicio Secreto gritaban muy fuerte ‘adentro, adentro’": periodista relata los momentos de angustia durante tiroteo cerca de la Casa Blanca

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Familia de menor detenido ilegalmente en Cuba habló en NTN24: su mamá asegura que podrían haber excarcelaciones "pronto"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Cada molécula de metano que no se emite es una buena noticia para el clima”: Greenpeace alerta sobre el impacto energético tras el cierre del estrecho de Ormuz

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Deportes

Ver más
César Farías, entrenador venezolano - Foto: EFE
César Farías

Piden la salida del entrenador venezolano César Farías de su equipo en Ecuador tras caer y quedar al borde de la eliminación en la Copa Libertadores

Desmanes en el estadio Atanasio Girardot de Medellín - Foto: EFE
Copa Libertadores

Conmebol confirma drástica sanción contra equipo colombiano tras desmanes en Copa Libertadores que terminaron con la suspensión del encuentro

Álvaro Montero, arquero de Vélez Sarsfield y la selección Colombia - Foto: AFP
portero

Vélez Sarsfield ejecutará la opción de compra por el arquero de la selección Colombia, Álvaro Montero

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba, Brasil e Irán fracasan en grande en tensa Cumbre de los BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El morbo de la corrupción en las Américas

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Comercio entre EE. UU. y Venezuela - Canva
Comercio

Reporte señala que comercio entre Estados Unidos y Venezuela creció después de la captura de Nicolás Maduro

Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Embajada de Estados Unidos

Embajada de EE. UU. en Venezuela comparte video sobre importante momento del plan de tres fases del presidente Trump y el secretario Rubio en el país

Daniel Noboa, presidente de Ecuador - Foto: AFP
Presidente de Ecuador

En su discurso ante la OEA, presidente de Ecuador manifestó que “hay algunas naciones que no quieren cooperar”, en medio de la tensión que mantiene con Colombia

María Corina Machado y Donald Trump - Fotos: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado se pronunció sobre la propuesta de Trump para que Venezuela se convierta en el estado 51 de EE. UU.

Operaciones de EEUU en Medio Oriente - Comando Central
Medio Oriente

Ejército de Estados Unidos reporta que hay más de 70 petroleros que tienen impedido el ingreso o la salida de los puertos del régimen de Irán

César Farías, entrenador venezolano - Foto: EFE
César Farías

Piden la salida del entrenador venezolano César Farías de su equipo en Ecuador tras caer y quedar al borde de la eliminación en la Copa Libertadores

Desmanes en el estadio Atanasio Girardot de Medellín - Foto: EFE
Copa Libertadores

Conmebol confirma drástica sanción contra equipo colombiano tras desmanes en Copa Libertadores que terminaron con la suspensión del encuentro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre