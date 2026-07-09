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Jueves, 09 de julio de 2026
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La Noche

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

julio 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Saúl Montes
Programa: La Noche
NTN24 analizó con los gobernadores de Caquetá y Tolima la fallida política bandera del Gobierno saliente Gustavo Petro

En entrevista con el programa La Noche de NTN24, Luis Francisco Ruiz Aguilar, gobernador del departamento del Caquetá, y su par del departamento del Tolima, Adriana Magali Matiz, analizaron la situación de seguridad de Colombia tras los cuatro años de gobierno del presidente Gustavo Petro y su fallida política de “Paz Total”.

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De acuerdo con datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), durante el Gobierno Petro han ocurrido un total de 350 masacres con 1.219 víctimas, lo que se traduce en un promedio de 7,4 masacres al mes.

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“Fracaso total de la Paz Total (...) lo vivimos todos los días en el departamento del Caquetá, lo vivimos en el momento en el que se estaban llevando a cabo las elecciones con el voto fusil (...) Esperamos acciones reales, fuertes, contundentes, sostenidas en el tiempo para que estas estructuras (criminales) que se fortalecieron durante estos cuatro años de este Gobierno del presidente Petro sean sometidas a su mínima expresión”, señaló Ruiz Aguilar.

Por su parte, Matiz argumentó que la política bandera del Gobierno Petro ha sido un verdadero fracaso total.

“Ha sido un fracaso total porque lo hemos visto en cada uno de nuestros territorios (...) Nosotros aquí en el Tolima hemos tenido carnetización por parte de los grupos de disidencias de las FARC que hacen presencia en diferentes municipios, hemos tenido intimidación a través de cilindros bomba que no veíamos hace más de 20 años en este territorio”, comentó.

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Según la gobernadora tolimense, en el sur de su departamento los criminales decidieron hacer en el año 2024 una escuela para reclutar menores y estrenarlos.

“Gracias a una acción decidida por parte del gobierno departamental, de la mano de la Fuerza Pública, logramos desmontar esa escuela que habían realizado allí de reclutamiento forzado a menores y, además, recuperar el territorio”, dijo.

Recientemente, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, envió un ultimátum a jefes de estructuras criminales, otorgándoles “un mes” para someterse a la justicia.

Ante eso, Matiz se mostró a favor de las declaraciones de De la Espriella: “Es muy importante entrar a ejercer esa autoridad, pero además a retomar el control territorial que estamos pidiendo y clamando hace mucho rato las regiones de este país”.

El Gobernador del departamento del Caquetá aseguró que espera trabajar con el nuevo Gobierno de manera articulada en beneficio de las regiones.

“Esperamos una orden superior para que, en este caso, alias Calarcá y todas sus estructuras sufran la mayor arremetida posible”, sentenció.

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