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Miércoles, 01 de julio de 2026
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Selección Colombia

Colombia ya hizo historia en este mundial con su clasificación tras conseguir este récord en la fase de grupos

julio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Selección Colombia - Foto EFE
Selección Colombia - Foto EFE
La ‘tricolor’ enfrentará este 3 de julio a Ghana con la firme convicción de ganar y seguir haciendo historia en el Mundial.

La selección Colombia ha superado las expectativas de propios y extraños en este Mundial clasificándose como primera del grupo K, por encima de la favorita Portugal y sin conocer la derrota en estos primeros tres partidos.

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En su primera salida derrotó 3-1 a Uzbekistán, para su segundo partido ante la República Democrática del Congo ganó por la mínima diferencia e igualó contra los lusos en el último juego con polémica incluída.

Ahora, la ‘tricolor’ ya piensa en su partido de dieciseisavos de final ante la selección de Ghana este 3 de julio en el estadio de Kansas City para seguir avanzando en el certamen y seguir haciendo historia, pues logró batir un récord en este comienzo de la Copa.

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La selección Colombia consiguió, por primera vez en su historia mundialista, clasificarse a la siguiente ronda después de la fase de grupos, recibiendo solo un gol y mejorando la marca que había registrado en 1990.

En el primer mundial que participó, Chile 1962, la ‘sele’ recibió un total de 11 goles en primera fase, en Italia 90 solo le marcaron 2 goles en fase de grupos y fue la primera vez que pasó esta ronda, en Estados Unidos 94 recibió 5 anotaciones, en Francia 98 fueron 3 en contra y en Brasil 2014 y Rusia 2018 volvió a bajar la cifra a dos anotaciones recibidas.

Con esta solidez demostrada en esta primera ronda, los dirigidos por Néstor Lorenzo ilusionan a todo un país con lograr una mejor participación que la hecha en el 2014, cuando llegaron hasta los cuartos de final y fueron eliminados por Brasil (la anfitriona) en un polémico partido.

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