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Domingo, 07 de junio de 2026
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Fútbol

Christian Eriksen se volvió a desplomar en un partido de fútbol, esta vez en el amistoso de Dinamarca y Ucrania

junio 7, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP-Redacción NTN24
Christian Eriksen, futbolista de Dinamarca / FOTO. EFe
Christian Eriksen, futbolista de Dinamarca / FOTO. EFe
Cabe recordar que el futbolista danés sufrió un paro cardiaco en pleno partido durante la Eurocopa 2021.

El mediocampista danés Christian Eriksen, que lleva un desfibrilador desde que sufrió un paro cardíaco en pleno partido en la Eurocopa en 2021, se desplomó en el césped durante un amistoso contra Ucrania este domingo en Odense.

El jugador de 34 años cayó al suelo en el minuto 64 del partido, disparando las alarmas y haciendo recordar lo ocurrido en el partido de la fase de grupos de la Eurocopa de hace cinco años contra Finlandia, cuando se llegó a temer por su vida.

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Después de recibir atención médica en el lugar, Eriksen pudo ponerse de nuevo en pie y montó en una ambulancia por sus propios medios.

Un mensaje del speaker del estadio tranquilizaba a los hinchas: "Eriksen está bien, teniendo en cuenta las circunstancias".

Cabe recordar que Eriksen, de 34 años, se desplomó súbitamente en el campo de juego en la Eurocopa que se celebró en 2021 justo antes del descanso del partido contra Finlandia y los médicos tuvieron que practicarle un masaje cardíaco.

Después de varios minutos, el jugador danés fue retirado en camilla, tapado con lonas para evitar las imágenes, aplaudido por el público presente en el estadio de Copenhague.

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