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Lunes, 06 de julio de 2026
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Kylian Mbappé, delantero de la Selección de Francia - Foto: AFP
Kylian Mbappé, delantero de la Selección de Francia - Foto: AFP
Mundial 2026

Así va la tabla de goleadores de la Copa del Mundo 2026: triple empate en la punta

julio 6, 2026
Por: Natalya Baquero González
El delantero de los ‘Blues’ se ubica en la primera posición de goleadores del Mundial 2026, con un total de 7 tantos.

Durante el desarrollo de la Copa del Mundo, jugadores de la talla mundial como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland no desentonan; los futbolistas, al igual que en sus clubes, siguen enchufados con el gol y destacándose con sus selecciones, hecho que los tiene comandando la tabla de goleadores del certamen.

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Actualmente, el delantero de los 'Blues' se ubica en la primera posición de goleadores del Mundial 2026, con un total de 7 tantos, los mismos que el noruego Erling Haaland y el astro argentino Lionel Messi, para lo cual la FIFA implementa un método de desempate que tiene en cuenta promedio de gol, minutos dentro de la cancha y número de asistencias.

En ese sentido, el atacante francés comanda la tabla, debido a que, a diferencia de los otros futbolistas, cuenta con dos asistencias a su favor.

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Entre tanto, Haaland ha logrado ubicarse en la segunda casilla, gracias a su promedio de goles por partido y la cantidad de minutos dentro del terreno de juego, la cual es superior a la de Messi.

Por su parte, Harry Kane, de Inglaterra, con la posibilidad aún de ampliar su racha goleadora en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, con 6 tantos, se ubica en la cuarta casilla.

Así está la tabla de goleadores del Mundial

1. Kylian Mbappé – Francia – 7 goles.
2. Erling Haaland – Noruega – 7 goles.
3. Lionel Messi – Argentina – 7 goles.
4. Harry Kane – Inglaterra – 6 goles.
5. Vinícius Júnior – Brasil – 4 goles.
6. Julián Quiñones – México – 4 goles.
7. Jude Bellingham – Inglaterra – 4 goles.
8. Ousmane Dembélé – Francia – 4 goles.
9. Ismaila Sarr – Senegal – 4 goles.
10. Mikel Oyarzabal – España – 4 goles.

Cabe destacar que los jugadores de Brasil, México y Senegal que se encontraban dentro de este top 10, ya no sumarán más tantos en el certamen debido a su eliminación.

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Entre tanto, el resto de los jugadores incluidos dentro de este ranking aún tienen la posibilidad de aumentar su racha goleadora en el certamen mundialista, ya sea porque sus selecciones avanzaron a la instancia de cuartos de final o porque aún tienen pendiente el juego de octavos, caso de Messi y Oyarzabal.

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