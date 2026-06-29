DT de Japón pide disculpas públicas luego de la eliminación de su equipo ante Brasil en 16avos del Mundial: "La responsabilidad es mía"

Hajime Moriyasu, el director técnico de la selección de Japón, ofreció disculpas públicas luego de la eliminación de su selección ante Brasil en 16avos del Mundial (2-1).

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“Lamento profundamente que no hayamos podido brindarles esta victoria", dijo el estratega al término del encuentro.

"Como entrenador, siento que la responsabilidad es mía y quiero disculparme con todos", añadió el timonel del cuadro asiático.

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A su vez, Moriyasu expresó su agradecimiento a los hinchas presentes en el estadio y a quienes siguieron el partido.

Brasil logró avanzar el lunes a octavos de final del Mundial tras derrotar a Japón que le hizo sufrir hasta el último minuto.

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Japón había 'madrugado' a Brasil con tanto de Kaishu Sano a los 29 minutos, pero Casemiro igualó a los 56' y Gabriel Martinelli le dio la victoria a la 'Canarinha' en el descuento (90+5').

"No tengo palabras para describir la alegría que siento en mi corazón al ver a todo Brasil celebrando la clasificación (...) Estoy muy feliz por el partido de todo el equipo", comentó Martinelli, una vez finalizado el trámite.

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Por su parte, el defensa Gabriel Magalhães sostuvo: "Necesitamos descansar y mejorar, efectivamente".

La pentacampeona espera ahora en octavos de final al vencedor del partido entre Noruega y Costa de Marfil.