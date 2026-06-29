DT de Japón pide disculpas públicas luego de la eliminación de su equipo ante Brasil en 16avos del Mundial: "La responsabilidad es mía"
Hajime Moriyasu, el director técnico de la selección de Japón, ofreció disculpas públicas luego de la eliminación de su selección ante Brasil en 16avos del Mundial (2-1).
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“Lamento profundamente que no hayamos podido brindarles esta victoria", dijo el estratega al término del encuentro.
"Como entrenador, siento que la responsabilidad es mía y quiero disculparme con todos", añadió el timonel del cuadro asiático.
A su vez, Moriyasu expresó su agradecimiento a los hinchas presentes en el estadio y a quienes siguieron el partido.
Brasil logró avanzar el lunes a octavos de final del Mundial tras derrotar a Japón que le hizo sufrir hasta el último minuto.
Japón había 'madrugado' a Brasil con tanto de Kaishu Sano a los 29 minutos, pero Casemiro igualó a los 56' y Gabriel Martinelli le dio la victoria a la 'Canarinha' en el descuento (90+5').
"No tengo palabras para describir la alegría que siento en mi corazón al ver a todo Brasil celebrando la clasificación (...) Estoy muy feliz por el partido de todo el equipo", comentó Martinelli, una vez finalizado el trámite.
Por su parte, el defensa Gabriel Magalhães sostuvo: "Necesitamos descansar y mejorar, efectivamente".
La pentacampeona espera ahora en octavos de final al vencedor del partido entre Noruega y Costa de Marfil.