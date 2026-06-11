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Mundial 2026

Con un colombiano como estrella y tres expulsados: México vence 2-0 a Sudáfrica en su debut en el Mundial de 2026

junio 11, 2026
Por: Diana Pérez
Selección de México | Foto: AFP
Selección de México | Foto: AFP
Con la victoria, los mexicanos se encuentran liderando el Grupo A con 3 puntos, mientras que Sudáfrica se encuentra de última y deberá intentar enderezar su camino al enfrentarse al combinado de República Checa el próximo jueves 18 junio en Estados Unidos.

Este jueves, el seleccionado de México con paso firme y convincente derrotó a Sudáfrica en su debut en el torneo más importante del mundo, un partido que dejó un total de tres expulsados.

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En el partido inaugural, una de las selecciones anfitrionas pudo lucirse y darle esperanza a la hinchada en el Estadio Ciudad de México tras derrotar 2-0 a los visitantes.

El colombiano Julián Quiñonez, naturalizado en México, fue el encargado de marcar el primer tanto de la tarde y del torneo en el minuto 8 del partido.

Sin embargo, el sudafricano Sphephelo Sithole recibió la primera roja de la competencia y del encuentro tras empujar al futbolista Brian Gutiérrez cuando llegaba al área para intentar hacer el segundo de los locales. El segundo de México llegó en el minuto 67 del partido de la mano de Raúl Jiménez.

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El partido que daba para que los locales tomarán más distancia en el marcador se vio manchado tras la expulsión del sudafricano Themba Zwane quien agredió sin pelota a uno de sus rivales.

Con esta tarjeta roja, Sudáfrica se quedó en el campo de juego con 9 jugadores. Pero México, aunque iba ganando, también se quedó con un hombre menos tras la expulsión de César Montes, el capitán de la 'Tri'.

El líder de México fue expulsado al final del encuentro, en el 90+1, tras hacerle una falta uno de sus rivales cerca al área. Con esto se perderá el segundo partido que será ante Corea del Sur el próximo 18 de junio.

Con la victoria, los mexicanos se encuentran liderando el Grupo A con 3 puntos, mientras que Sudáfrica se encuentra de últimas y deberá intentar enderezar su camino al enfrentarse al combinado de República Checa el próximo jueves 18 junio en Estados Unidos.

Alineaciones:

México: Raúl Rangel, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira (Edson Álvarez 76'), Álvaro Fidalgo (Gilberto Mora 66'), Brian Gutiérrez (Luis Chávez 67'), Roberto Alvarado, Raúl Jiménez (Armando González 76'), Julián Quiñones (Alexis Vega 78'). DT Javier Aguirre.

Sudáfrica: Ronwen Williams, Khuliso Mudau, Nkosinathi Sibisi, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba (Oswin Appollis 77'), Sphephelo Sithhole, Teboho Mokoena, Jayden Adams (Themba Zwane 61'), Iqraam Rayners (Evidence Makgopa 77'), Lyle Foster (Thalente Mbatha 56'). DT Hugo Broos.

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