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Mundial 2026

El entrenador de Noruega habló de "hipocresía" cuando le preguntaron por retención en aeropuerto de jugador de Irak al que enfrentará en el Mundial

junio 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Stale Solbakken | Foto: AFP
Stale Solbakken | Foto: AFP
Después del debut del 16 de junio ante Irak, el equipo de Erling Haaland jugará el 22 contra Senegal y el 26 ante Francia.

 

El entrenador de la selección de Noruega, Stale Solbakken, no se guardó nada y fue muy crítico a la hora de señalar la "hipocresía" en relación al contexto político que vive Estados Unidos y la realización del Mundial de 2026.

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Durante una conferencia de prensa en Greensboro, en Carolina del Norte, donde Noruega tiene fijado su campamento base, Solbakken fue consultado sobre el caso del futbolista estrella de Irak, Aymen Hussein, a quien Estados Unidos detuvo.

El entrenador noruego señaló, sobre el delantero iraquí con el que se verán las caras en su debut en la Copa del Mundo el próximo 16 de junio, que: "Todos estamos de acuerdo en decir que muchas cosas podrían haberse hecho de otra manera, pero todos somos hipócritas".

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"Aquí hay un Mundial y estamos aquí para jugar al fútbol", añadió el experimentado entrenador

Según la cadena CBS, el jugador fue retenido siete horas por agentes de aduanas y de la policía de fronteras norteamericanas en el aeropuerto de Chicago, el viernes a su llegada con la selección iraquí.

Solbakken explicó que sus palabras tildando de hipócritas a todos se refería a "todo, desde el hecho de que el país anfitrión está en guerra con otra nación (Irán), hasta dificultades como de la que acabamos de hablar".

Noruega disputa su primer Mundial de fútbol desde Francia 1998. Después del debut del 16 de junio ante Irak, el equipo de Erling Haaland jugará el 22 contra Senegal y el 26 ante Francia.

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