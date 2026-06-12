Con un gol sobre el final, la anfitriona Canadá suma el primer punto de su historia en un Mundial tras empatar 1-1 con Bosnia

La anfitriona Canadá debutó este viernes contra Bosnia en un partido en el que los locales empataron y sumaron así el primer punto de su historia en un Mundial.

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El apretado partido, el primero en disputarse en suelo canadiense, abrió su marcador al minuto 21 con un gol de cabeza del bosnio Jovo Lukic.

Aunque el equipo visitante intentó adelantarse en el marcador antes de que terminara la primera parte del partido, Canadá le dejó las cosas bastante complicadas.

Con el 1-0 en su contra, el conjunto canadiense no se rindió y logró poner el gol del empate en el minuto 78 con un gol de Cyle Larin.

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Este reparto de puntos abre un Grupo B en el que Suiza y Qatar miden fuerzas el sábado en San Francisco.

Luego de este encuentro, Canadá se enfrentará a Qatar el próximo jueves 18 de junio, mientras que Bosnia se medirá ante Suiza ese mismo día.

Canadá, anfitrión por primera vez de un Mundial, disputa su tercer mundial en toda su historia. Su última participación fue en el Mundial de Qatar de 2022, en donde no logró pasar de la fase de grupos al quedar en el cuarto lugar tras perder contra Bélgica, Croacia y Marruecos.