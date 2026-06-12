Presidente de la FIFA habla de la ausencia de Italia en el Mundial de 2026 y dice que podría ampliar cupos a 64 equipos "a ver si se clasifican"

Con el aumento de plazas para el Mundial de 2026, que ya se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, se esperaba que algunas de las selecciones que estuvieron ausentes en ediciones pasadas pudieran llegar a disputar el torneo más importante del mundo.

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De pasadas ediciones, la FIFA aumentó a 48 los cupos para que sea más competitivo el Mundial; sin embargo, parece que para una selección como Italia ni el aumento de las plazas es suficiente para clasificarse al torneo.

O al menos es lo que piensa el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien ironizó y se burló de la ausencia de la escuadra "L'Azzurra".

Al ser consultado sobre una nueva ampliación de los cupos para la próxima edición del mundial, de 48 a 64, el dirigente del ente regulador en el mundo no dudo en traer a colasión a Italia.

Infantino dijo ante la televisión brasileña 'CazéTV' antes del partido inaugural de México y Sudáfrica: "Hemos tenido discusiones sobre ampliar a 64 equipos. Ese asunto fue presentado al Consejo de la FIFA".

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Y entre risas, el presidente de la FIFA añadió: "Quizás Italia se clasificaría con 64 equipos. Podría ampliarlo a 228 para ver si se clasifican".

El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, impulsa una propuesta para que el Mundial de 2030 tenga 64 selecciones con motivo del centenario de su primera edición: Uruguay 1930.

Parte de ese evento se hará en Paraguay, Uruguay y Argentina como un guiño a la historia del torneo, pero sus sedes principales serán España, Portugal y Marruecos.

Ante la propuesta, Infantino afirmó: "Tenemos que ver primero cómo va esta primera Copa del Mundo con 48 selecciones".

Sin embargo, sus comentarios sobre el seleccionado italiano no cayeron nada bien en el país europeo.

El ministro de Deportes italiano, Andrea Abodi, citado por medios de su país, se mostró "perplejo" por el comentario de Infantino: "Me gustaría escucharlo directamente de su boca" para saber qué quiso decir el presidente de la FIFA.

Italia actualmente encadena una racha de mala historia tras quedar fuera de las tres últimas ediciones: Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

La última participación del conjunto "Azzurra" fue en el Mundial de Brasil 2014, en donde no logró superar la fase de grupos.

Tras esto su camino mundialista se ha visto visiblemente manchado y afectado, haciendo que incluso algunas leyendas del conjunto nacional apunten contra los futbolistas de turno.