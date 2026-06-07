Condiciones inusuales: la selección de Irán deberá entrar y salir de Estados Unidos el día del partido durante el Mundial de 2026

En cuestión de horas la selección de Irán hará su debut en el Mundial de 2026 al enfrentarse ante la anfitriona Estados Unidos.

Sin embargo, el conjunto iraní no tenía claro cómo era que iba a disputar dicho compromiso sin tener las visas para poder ingresar al territorio norteamericano, esto luego de que desde los medios iraníes afirmaran que el Gobierno de Estados Unidos le negó la visa a 15 miembros de la delegación.

Ante el revuelo que esto causó, el embajador norteamericano en Turquía, Tom Barrack, anunció que se habían concedido visados a los futbolistas y "al personal de apoyo necesario" para poder ingresar en el país norteamericano, donde Irán debe jugar sus tres partidos de la fase de grupos.

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No obstante, según lo que ha informado el el embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, los futbolistas podrán ingresar a Estados Unidos, pero deberán salir el mismo día.

"Pueden entrar en la mañana y el mismo día tienen que salir", afirmó Abolfazl Pasandideh ante los medios mexicanos.

La selección de Irán llegó este domingo a México para establecerse en Tijuana, de cara a un Mundial de fútbol complicado por la guerra con Estados Unidos, que se niega a recibir a algunos miembros del cuerpo técnico y directivo en los partidos previstos en su territorio.

El equipo, que debe disputar dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle durante la fase de grupos, competirá en condiciones sumamente inusuales.