Así se van completando las llaves de octavos de final del Mundial 2026: fechas y horarios de los partidos que arrancarán este fin de semana

A falta de un juego de dieciseisavos de final, ya se conocen las llaves de octavos de final del Mundial 2026 que se disputarán a partir de este fin de semana.

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En total, 16 equipos disputarán la fase de octavos de final con encuentros que prometen ser muy emocionantes dada la paridad entre los rivales.

Brasil, Francia, España y Portugal son algunas de las selecciones favoritas a llegar a la gran final que disputarán la ronda de octavos.

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La anfitriona Canadá abrirá la fase de octavos de final del Mundial 2026 enfrentando a Marruecos este sábado 4 de julio. Canadá quiere hacer historia disputando la segunda fase de la Copa del Mundo.

Más tarde, Paraguay irá por la épica ante Francia, un encuentro en el que los dirigidos por Gustavo Alfaro buscarán repetir la hazaña que alcanzaron eliminando a Alemania. Entretanto, los galos llegan como los grandes favoritos a llegar a la gran final.

La jornada continuará el domingo 5 de junio con la pentacampeona Brasil ante Noruega. La “canarinha”, de la mano de Ancelotti, buscará de nuevo estar en lo más alto de la Copa del Mundo, mientras los europeos quieren seguir haciendo historia.

La jornada dominical terminará con México ante Inglaterra, un encuentro en el que la selección anfitriona buscará la hazaña de eliminar a una de las favoritas.

El lunes 6 de junio, la jornada se abrirá con el clásico ibérico entre España y Portugal, mientras Estados Unidos hará lo propio ante Bélgica.

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El día martes 7 de junio, será el turno para Argentina, que enfrentará a Egipto a primera hora, mientras que la jornada la cerrar Suiza ante el ganador entre Colombia y Ghana.