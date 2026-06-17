NTN24
Miércoles, 17 de junio de 2026
Miércoles, 17 de junio de 2026
Mundial 2026

De fútbol americano a fútbol en 60 segundos: así se transformó el estadio más caro del mundo para el Mundial 2026

junio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
SoFi Stadium, en California (AFP)
SoFi Stadium, en California (AFP)
Con una capacidad superior a 70.000 espectadores y una inversión de 5.000 millones de dólares, es considerado el estadio más caro jamás construido en el mundo.

El SoFi Stadium de Inglewood, California, se ha convertido en uno de los escenarios más emblemáticos y admirados de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Este recinto deportivo se ha convertido en foco de aplausos de parte de los amantes del fútbol y no es para menos: con una capacidad superior a 70.000 espectadores y una inversión de 5.000 millones de dólares, es considerado el estadio más caro jamás construido en el mundo.

o

La ciudad de Los Ángeles repetirá su papel como sede mundialista, tal como lo hizo en 1994, albergando un total de ocho partidos durante el torneo.

El SoFi Stadium, hogar de los equipos de la NFL Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers, ha consolidado su reputación como un recinto de clase mundial desde su inauguración.

Su diseño futurista incorpora tecnología de vanguardia, incluyendo un sistema de sonido 360° que ofrece una experiencia inmersiva sin precedentes.

También cuenta con el tablero de video más grande del mundo, que abarca más de 70.000 pies cuadrados, proporcionando a los aficionados una visualización equiparable a una pantalla de cine gigante.

El SoFi ya ha sido escenario de USA vs Paraguay (viernes 12 de junio) y de
Irán vs Nueva Zelanda (lunes 15 de junio)

Pero también será sede de varios juegos de gran importancia para los que se espera un lleno total:

o

Suiza vs Bosnia y Herzegovina – jueves 18 de junio de 2026
Bélgica vs Irán – domingo 21 de junio de 2026
Turquía vs USA – jueves 25 de junio de 2026
Por confirmar vs Por confirmar – domingo 28 de junio de 2026
Por confirmar vs Por confirmar – jueves 2 de julio de 2026
Por confirmar vs Por confirmar – viernes 10 de julio de 2026

En medio de los mensajes de admiración hacia el imponente estadio, muchos fanáticos del deporte se preguntan cómo se pudo adaptar este escenario de fútbol americano a fútbol, con medidas oficiales y un césped que luce perfecto.

Antes de la máxima cita, la cuenta oficial del SoFi Stadium reveló un impresionante timelapse de cómo se convirtió este recinto para recibir el Mundial de la FIFA 2026.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Mundial

FIFA

Estadios

Los Ángeles

California

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Jugada política? Gobierno Petro firma polémico decreto que sirve a grupo ilegal antes de elecciones: "Están presionando a la población para que vote por Cepeda"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No me parece que se llegue a una estabilidad regional": analista internacional sobre memorando de entendimiento alcanzado entre EE. UU. y el régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Colombia enfrenta riesgo de violencia tras las elecciones? Esto dicen los expertos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diario español revela que Estados Unidos tenía un plan para retener a Rodríguez Zapatero antes de su viaje a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Colombia está a cerca de dejar de ser una democracia plena y caer a un régimen híbrido?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Antártida: descubren el mecanismo que explica por qué algunas zonas se calientan más rápido

Ver más

Videos

Ver más
Embajada de Estados Unidos en Caracas (AFP) - Daniel Echenagucia, preso político
Presos políticos en Venezuela

“La embajada de los EE. UU. en Venezuela no es la ruta”: madre de preso político que intentó exponer la situación de su hijo

Francisco Barbosa, exfical general de Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Petro durante cuatro años ha instado a su gente a desconocer la ley": Francisco Barbosa sobre eventuales actos violentos tras las elecciones en Colombia

Estadio - Foto Canva
Mundial 2026

Mundial 2026: la fiesta del fútbol que también preocupa al planeta

Elecciones en Colombia - EFE
Elecciones en Colombia

¿Colombia enfrenta riesgo de violencia tras las elecciones? Esto dicen los expertos

Gustavo Petro | Foto EFE
Gustavo Petro

"Petro viene haciendo campaña proselitista": abogado analiza fallo judicial en contra del presidente colombiano

Más de Deportes

Ver más
James Rodríguez, jugador de la selección Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez fue la sensación entre los jugadores de Costa Rica: en fila, se tomaron fotos con él tras el encuentro de la Selección Colombia

Crystal Palace - Foto AFP
Conference League

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma levantaron el primer título internacional del Crystal Palace que se coronó campeón de la Conference League

Sabri Lamouchi deja la dirección técnica de Túnez - Foto: AFP
Mundial 2026

Insólito: el entrenador de Túnez fue despedido después de la goleada que les propinó Suecia en el Mundial, pero ya se conoce su reemplazo

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump - Foto AFP
Acuerdo

El régimen de Irán dice que todavía no se ha llegado a una "conclusión definitiva" sobre un acuerdo con EE. UU.

EE. UU. neutraliza petrolero que intentaba eludir su bloqueo a los puertos iraníes - Foto: X
CENTCOM

Comando Central de EE. UU. confirma que neutralizó un tercer petrolero que intentaba eludir su bloqueo a los puertos iraníes

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español / Dolors Montserrat, eurodiputada española - Fotos: EFE / NTN24
España

"Zapatero hizo negocio con el hambre de los venezolanos": eurodiputada española Dolors Montserrat

Fiscalía de Ecuador - AFP
Fiscalía

Atentado en Ecuador dejó una fiscal muerta y su hermana quien la acompañaba

Mujer se sometió a una cirugía estética y está desaparecida en Bogotá / FOTO: Captura de pantalla
Bogotá

Hallan cuerpo que correspondería al de Yulixa Tolosa, mujer desaparecida tras procedimiento estético en Bogotá

Donald Trump | Foto EFE
Ataque al régimen de Irán

"Puede que tengamos que darles otro gran golpe": Donald Trump lanzó nuevas advertencias al régimen de Irán

Donald Trump | Foto EFE
Irán - EEUU

Donald Trump anunció que se logró un acuerdo con Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre