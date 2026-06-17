De fútbol americano a fútbol en 60 segundos: así se transformó el estadio más caro del mundo para el Mundial 2026

El SoFi Stadium de Inglewood, California, se ha convertido en uno de los escenarios más emblemáticos y admirados de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Este recinto deportivo se ha convertido en foco de aplausos de parte de los amantes del fútbol y no es para menos: con una capacidad superior a 70.000 espectadores y una inversión de 5.000 millones de dólares, es considerado el estadio más caro jamás construido en el mundo.

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La ciudad de Los Ángeles repetirá su papel como sede mundialista, tal como lo hizo en 1994, albergando un total de ocho partidos durante el torneo.

El SoFi Stadium, hogar de los equipos de la NFL Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers, ha consolidado su reputación como un recinto de clase mundial desde su inauguración.

Su diseño futurista incorpora tecnología de vanguardia, incluyendo un sistema de sonido 360° que ofrece una experiencia inmersiva sin precedentes.

También cuenta con el tablero de video más grande del mundo, que abarca más de 70.000 pies cuadrados, proporcionando a los aficionados una visualización equiparable a una pantalla de cine gigante.

El SoFi ya ha sido escenario de USA vs Paraguay (viernes 12 de junio) y de

Irán vs Nueva Zelanda (lunes 15 de junio)

Pero también será sede de varios juegos de gran importancia para los que se espera un lleno total:

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Suiza vs Bosnia y Herzegovina – jueves 18 de junio de 2026

Bélgica vs Irán – domingo 21 de junio de 2026

Turquía vs USA – jueves 25 de junio de 2026

Por confirmar vs Por confirmar – domingo 28 de junio de 2026

Por confirmar vs Por confirmar – jueves 2 de julio de 2026

Por confirmar vs Por confirmar – viernes 10 de julio de 2026

En medio de los mensajes de admiración hacia el imponente estadio, muchos fanáticos del deporte se preguntan cómo se pudo adaptar este escenario de fútbol americano a fútbol, con medidas oficiales y un césped que luce perfecto.

Antes de la máxima cita, la cuenta oficial del SoFi Stadium reveló un impresionante timelapse de cómo se convirtió este recinto para recibir el Mundial de la FIFA 2026.