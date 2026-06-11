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Copa Mundial del Fútbol

Así es el estadio más caro del mundo que será sede de encuentros clave y cuartos de final del Mundial de Fútbol

junio 11, 2026
Por: Redacción NTN24
El SoFi Stadium tiene una capacidad superior a 70.000 espectadores y contó con una inversión de 5.000 millones de dólares.

El SoFi Stadium de Inglewood, California, se prepara para convertirse en uno de los escenarios más emblemáticos de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Con una capacidad superior a 70.000 espectadores y una inversión de 5.000 millones de dólares, este recinto es considerado el estadio más caro jamás construido en el mundo.

La ciudad de Los Ángeles repetirá su papel como sede mundialista, tal como lo hizo en 1994, albergando un total de ocho partidos durante el torneo. Entre los encuentros más destacados figura el debut de la selección de Estados Unidos frente a Paraguay, equipo que regresa a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia.

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El SoFi Stadium, hogar de los equipos de la NFL Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers, ha consolidado su reputación como un recinto de clase mundial desde su inauguración. Su diseño futurista incorpora tecnología de vanguardia, incluyendo un sistema de sonido 360° que ofrece una experiencia inmersiva sin precedentes.

Además, cuenta con el tablero de video más grande del mundo, que abarca más de 70.000 pies cuadrados, proporcionando a los aficionados una visualización equiparable a una pantalla de cine gigante.

La cartelera de partidos en Los Ángeles incluye encuentros de la fase de grupos como Irán vs. Nueva Zelanda, decisivo para la clasificación en el Grupo G, y Suiza vs. Bosnia, donde se enfrentarán diferentes estilos futbolísticos en el Grupo B. También se disputará el partido entre Bélgica e Irán, además de dos encuentros de octavos de final y uno de cuartos de final.

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Más allá del fútbol, el SoFi Stadium está programado para albergar los actos de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, consolidando su estatus como epicentro de grandes eventos deportivos internacionales.

El complejo incluye atractivos adicionales como el YouTube Theater, un teatro exclusivo con capacidad para 6.000 personas diseñado para conciertos, espectáculos de comedia y ceremonias de premiación.

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