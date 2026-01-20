"No era el jugador, era el Real Madrid": cientos de fanáticos debaten en redes por estas espectaculares jugadas de Endrick con el Lyon

Endrick Moreira de Sousa, conocido simplemente como Endrick, es una de las mayores promesas del fútbol brasileño.

Actualmente, el atacante zurdo juega cedido en el Olympique Lyonnais de Francia, proveniente del Real Madrid de España, club que lo fichó por una cifra millonaria cuando aún era menor de edad.

No obstante, esta joya no contó con el respaldo de dos entrenadores del club de la capital española: Carlo Ancelotti y Xabi Alonso. La falta de minutos lo hizo replantearse nuevos horizontes.

En ese orden de ideas, la cesión al Lyon hasta junio de 2026 fue diseñada específicamente para garantizarle tiempo de calidad en el campo, algo que no tenía en el Madrid.

Ahora, Endrick, que no tenía continuidad en España, se encuentra desarrollando todo su potencial en la Ligue 1.

En las últimas jornadas del torneo ligero galo, este delantero se muestra diferente, más estimulado, con más ambición.

El jugador ha tenido un impacto inmediato, con un debut soñado que incluyó un gol en la Copa de Francia y una asistencia en la Ligue 1, recuperando así la motivación.

Esta situación ha llevado a cientos de amantes del balompié internacional, a opinar en redes sociales. Entre los comentarios recogidos de diferentes plataformas digitales resalta: “No era Endrick, es decir, no era el jugador, era el Real Madrid”

“El chaval estaba sufriendo en el banquillo, si me lo preguntan, está en mejor nivel que algunos de sus excompañeros”, escribió un usuario en la red social Instagram.

La calidad que Endrick está plasmando sobre el terreno de juego, aparte de los elogios, aumenta sus opciones de ir al Mundial con Brasil.

Allegados al joven jugador indican que está viendo esta etapa en Francia como un paso crucial para ser tomado en cuenta por Ancelotti en la ‘canarinha’.