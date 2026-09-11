"Solo tiras piedras a los árboles que tienen fruto": Mourinho se pronunció tajante ante preguntas sobre Vinícius

El entrenador del Real Madrid, el portugués José Mourinho, insistió este viernes en que la mejor versión de Vinícius "va a llegar", antes de afirmar que le "pone triste" que la afición del equipo pite a sus jugadores.

"Quiero lo mejor de Vinícius y el mejor va a llegar", aseguró el técnico luso, en la previa del partido de la quinta jornada de LaLiga contra el Rayo Vallecano del sábado.

Mourinho insistió en que Vinícius todavía no es el hombre que decide partidos, pero "trabaja más que nunca".

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En una época en que todo se mide, el técnico luso afirmó que "los datos son muy objetivos: está muy cerca de su velocidad máxima, número de balones, récord, número de balones recuperados en tercio defensivo, récord".

"Ya va llegar" su mejor imagen, afirmó recurriendo a un proverbio luso para explicar que una parte de la afición le exija.

"Tú solo tiras piedras a los árboles que tienen fruto", explicó 'Mou' precisando que Vinícius, con todo lo que ha logrado en el Real Madrid, "es un árbol con mucho fruto y la gente tira piedras porque quiere frutos".

Mourinho no quiso entrar a opinar sobre los pitos al jugador escuchados el martes en el Santiago Bernabéu en el partido de Champions contra el Inter de Milán, aunque admitió que "le pone triste".

El técnico luso reiteró que un jugador "que lo da todo" siempre lo tendrá a su lado y recordó que "cuando existe unión entre un equipo, que trabaja como equipo, y su estadio es imbatible".

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Mourinho aplicó la misma defensa a "un árbol con muchísimo fruto" como es Kylian Mbappé. "Un jugador que te mete 40 goles no es nunca un problema para un equipo", destacó.

El delantero francés ha sido blanco de críticas en varias ocasiones por una supuesta falta de compromiso en labores defensivas del equipo.