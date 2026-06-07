El ambiguo mensaje de Gustavo Petro a James Rodríguez tras la respuesta del futbolista a su hija Antonella: "primero la unidad de Colombia y la paz"

Tras el mensaje que el futbolista James Rodríguez le envió a su hija Antonella, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le dedicó unas inesperadas palabras al capitán y referente del combinado nacional.

Desde su cuenta en la red social de X, el jefe de Estado empezó agradeciendo al jugador, diciendo: "Gracias James, primero la unidad de Colombia y la paz. Recuerden mis palabras al jugar, Lorenzo las entendió".

Sin embargo, abordó la polémica que se ha desatado por la supuesta actitud que tuvo el '10' de la selección en la entrega del pabellón nacional organizada por el gobierno hace unos días antes de que el equipo partiera a Estados Unidos.

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Petro puntualizó en su publicación: "James me saludaste por protocolo y no me gusta el protocolo y sí conoces a mi hija de antes porque te la presente de pequeñita, siendo alcalde de Bogotá, lamento que lo hayas olvidado, porque te adoraba".

"Tus ideas políticas que tendrás, no me apartan del objetivo común de que ganen y sean los mejores, y observando tu vida desde mi distancia y la de Falcao y no hablo de ello, porque la vida es el espacio de la libertad y no debo meterme en ella, y quiero que ganen por la felicidad y el orgullo de Colombia, pero la vida de los jugadores de fama mundial dan lecciones de Vida para todas y todos, como cualquier persona que se expone a las multitudes y desata pasiones que siempre, como dice la dialéctica filosófica que se enseña o debe enseñarse en la secundaria, la dialéctica al analizar la pasión determina que es un fluir contradictorio lleno de amores y de odios", añadió.

Y le recordó que quería hacerle la entrega de la bandera a un "trabajador físico del fútbol y lo pedí. Y si hubiera sido James hubiera sido muy bueno, pero el protocolo de la federación lo impidió, le costa a un oficial edecán del ejército al que transmití mi solicitud".

"No me gusta la burocracia y las mafias en el fútbol que usan la genialidad de la juventud mundial para hacer negocios y codicia, me lo enseñó Willington Ortíz y Maradona. Por eso les dije en mis palabras que la codicia y la soberbia no dominen el corazón, que la juventud cuando se expone a la fama mundial, al dinero y las mujeres hermosas o viceversa, si se deja dominar de la codicia, se muere como jugadores del fútbol, y se muere en realidad, y no puede ganar".

Y dijo que su mensaje era que los futbolistas de la selección usen su "genialidad individual que llena de fama, como lo hicieron siendo jóvenes pobres que fueron del barrio popular, vuelvan al juego en las calles con balones fabricados por las manos, y ganaremos".

"Jueguen como los jóvenes y niños pobre del barrio popular que fueron, no alberguen codicias y soberbias en su corazón, quieran más al equipo, la fuerza colectiva, y entreguen toda la genialidad individual al equipo y ganaremos con un equipo de trabajadores colectivos y diversos en plena juventud. Obtendrán la gloria y no los olvidarán, serán inolvidables que es el mejor premio de la vida, así les duela a los olvidables con todo su dinero sucio", concluyó.

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Las palabras de Petro hacia el jugador colombiano llegan luego de que su hija publicará un video con un mensaje que le envió el futbolista.

En el mensaje publicado por Antonella, el mediocampista le asegura que esa foto que ella le pidió en la entrega del pabellón nacional será un hecho.

¡Antonella, esa foto va! Adicional, cuenta con mi camiseta, dime, ¿dónde te la hago llegar? Gracias por tu aliento para mí y para mis compañeros. Todo tiene su momento y ahora es el momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial. Nos vemos pronto", dijo el futbolista.

James Rodríguez finalizó su mensaje diciendo: "posdata, la próxima me hablas más fuerte, un abrazo".

El mensaje del capitán del conjunto cafetero llega luego de que se hiciera viral un video en redes en donde "se ve" el momento cuando no la ignora cuando ella le pide una foto durante la entrega del pabellón nacional que organizó el gobierno de Gustavo Petro.