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Lunes, 04 de mayo de 2026
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Cucho Hernández, sobre posible participación en el Mundial 2026 - Foto: AFP
Cucho Hernández, sobre posible participación en el Mundial 2026 - Foto: AFP
Selección Colombia

"Estoy disponible y mentalmente preparado": el mensaje del ‘Cucho’ Hernández al técnico de la selección Colombia

mayo 4, 2026
Por: Natalya Baquero González
En la vigente temporada, el delantero colombiano suma un total de 14 anotaciones con el Real Betis.

El colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández continúa destacándose en el fútbol español con el Real Betis, escuadra con la que ya suma más de 14 goles durante la temporada vigente, motivo por el cual muchos consideran que debería ser tenido en cuenta por el técnico Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo.

Durante la más reciente salida con los 'béticos' por LaLiga, el delantero cafetero se reportó con doblete en la victoria 3 goles por 0 ante el Real Oviedo, en el juego válido por la fecha 34 del campeonato. El triunfo mantiene a los 'verdiblancos' en la quinta casilla del torneo con 53 unidades.

Además, fue uno de los jugadores con mejor rendimiento durante el desarrollo del encuentro, con una puntuación de 8.9, de acuerdo con el portal web de datos y estadísticas Sofascore.

Teniendo en cuenta el desempeño que ha tenido durante la actual temporada, muchos consideran que Juan Camilo Hernández debería ser tenido en cuenta dentro de la lista de convocados por Néstor Lorenzo, para representar a Colombia en la Copa del Mundo de Norteamérica.

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Una vez finalizó el encuentro entre el Real Betis y el Real Oviedo, el 'Cucho' asistió a los medios de comunicación en zona mixta y se refirió a la posibilidad de disputar su primer Mundial.

Al ser consultado si el rendimiento con su equipo era un mensaje para la selección, dijo: “Yo no envío mensajes, al final yo trato de hacer lo mejor que puedo”, dejando claro que cada vez que pisa el terreno de juego le gusta dar lo mejor de sí.

Aun así, dejó ver que tiene toda la disposición de representar a su país en la Copa del Mundo si Néstor Lorenzo, técnico de la 'Tricolor', así lo decide; Si no, de igual manera alentará a quienes han sido elegidos para este reto.

"Quedan pocas semanas para esa lista definitiva; yo estoy disponible física y mentalmente para lo que pase. Si voy, bienvenido sea; si no, voy a apoyar a quien vaya", sentenció.

Una posible convocatoria no le sería ajena al delantero de 27 años, pues junto a Luis Díaz y Luis Suárez son los delanteros colombianos con mejor presente en el fútbol internacional.

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Juan Camilo Hernández, durante la temporada vigente, ha disputado un total de 37 partidos con el Real Betis entre competencias como LaLiga, la UEFA Europa League y la Copa del Rey, torneos en los que ha tenido la oportunidad de anotar en 14 ocasiones y hacer 3 asistencias.

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