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Jueves, 11 de junio de 2026
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Mundial 2026

El primer grito de gol tiene sello cafetero: así fue el tanto que anotó el colombiano Julián Quiñones en su debut con México en el Mundial de 2026

junio 11, 2026
Por: Diana Pérez
Julián Quiñones | Foto: AFP
Julián Quiñones | Foto: AFP
Con los mexicanos ha completado un total de 23 partidos, en los cuales ha anotado 3 goles y ha ayudado con 2 asistencias, teniendo en su haber un total de 1.088 minutos disputados incluyendo su debut en el Mundial de 2026.

A los ocho minutos del inicio del partido inaugural del Mundial de 2026 entre México y Sudáfrica un colombiano ha logrado anotar el primer gol del torneo.

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Se trata del artillero de la 'Tri', Julián Andrés Quiñones, un colombiano naturalizado en México quien puso el primer gol del partido y del torneo logrando superar a la defensa sudafricana.

Tras recuperar el balón que su compañero había perdido muy cerca del área rival; con un derechazo, el colombiano envió el balón por el piso engañando por completo al arquero sudafricano.

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Quiñones consiguió hacer el primer grito de gol dándole esperanzas a la selección anfitriona de que puede hacer un mejor papel que en ediciones anteriores.

Julián Quiñones, de 29 años, nació en Magüi Payán, en el departamento de Nariño en Colombia. El delantero actualmente juega para el Al Qadisiyah de Arabia Saudí y decidió jugar para México tras nacionalizarse en 2023, esto porque fue el país en el que debutó como profesional.

Quiñones nunca ha jugado en la liga colombiana y aunque hizo parte de los procesos juveniles con la 'Tricolor' tanto en la sub-20 como en la sub-21, decidió irse con México.

Con los mexicanos ha completado un total de 23 partidos, en los cuales ha anotado 3 goles y ha ayudado con 2 asistencias, teniendo en su haber un total de 1.088 minutos disputados incluyendo su debut en el Mundial de 2026.

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