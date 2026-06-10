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Mundial 2026

El Estadio Akron de Guadalajara, donde jugará Colombia, albergará el primer Mundial en su historia

junio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Este escenario deportivo ha albergado eventos de alta envergadura desde su inauguración en el año 2010.

El Estadio Akron de Guadalajara, también conocido como Estadio Guadalajara o "El Volcán", se prepara para recibir su primera Copa Mundial de Fútbol. Con capacidad para casi 46.600 espectadores, el recinto será testigo de cuatro encuentros durante la fase de grupos del certamen mundialista.

El escenario deportivo, inaugurado en 2010 con un gol del histórico Javier "Chicharito" Hernández, destaca por su diseño único rodeado por una berma de pasto natural que lo hace emerger de la tierra, creando una imagen distintiva en el paisaje de Jalisco. Es el hogar de las Chivas de Guadalajara, el equipo más tradicional de México, famoso por su política de jugar únicamente con futbolistas mexicanos.

Durante la fase de grupos, el estadio albergará encuentros de alto nivel entre selecciones con una amplia historia mundialista.

¿Qué partidos albergará el Estadio de Guadalajara?

El primer encuentro que se disputará en este recinto deportivo será entre Corea del Sur y República Checa. La selección coreana llegará a su 12 participación mundialista. Es el país de Asia con más presencia en Copas del Mundo.

El segundo juego que se jugará allí tendrá como protagonista a la anfitriona México, que se medirá ante Corea del Sur. El combinado mexicano participará por 17 oportunidades en un mundial.

Colombia también pisará el césped del Akron para enfrentar a la RD del Congo en su séptima participación mundialista. Los cafeteros buscarán repetir o superar su mejor actuación histórica: los cuartos de final alcanzados en Brasil 2014, torneo donde James Rodríguez conquistó la Bota de Oro como máximo goleador.

El cuarto partido representará un verdadero duelo de campeones entre Uruguay y España. Ambas selecciones suman tres Copas del Mundo entre las dos: Uruguay conquistó los títulos de 1930 y 1950, mientras que España alcanzó la gloria en Sudáfrica 2010.

"Guadalajara ya hizo historia y hoy, el mundo entero vuelve a poner sus ojos en la Perla Tapatía", destacan los organizadores del evento, reafirmando la importancia de esta ciudad mexicana en el mapa futbolístico mundial.

El Estadio Akron se suma así a las 16 ciudades anfitrionas que compartirán el mismo objetivo: mostrar al mundo la pasión del fútbol desde tierras mexicanas y consolidar el legado mundialista de Guadalajara, Jalisco.

Cabe destacar que este escenario deportivo ha albergado eventos de alta envergadura desde su inauguración en el año 2010, como lo han sido los Juegos Panamericanos (2011), la Copa Libertadores (2010) y el Mundial Sub-17 (2011).

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