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Copa del Mundo

Esta es la dorada historia con Pelé y Maradona como protagonistas del estadio donde Colombia jugará su primer partido del Mundial 2026

junio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Este escenario deportivo se convertirá en el primero en la historia en albergar tres inauguraciones mundialistas.

La Ciudad de México se prepara para escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol mundial. El Estadio Azteca, conocido como el "Rey de los Estadios", se convertirá en el primer recinto deportivo en inaugurar tres Copas del Mundo una vez reciba el partido entre México y Sudáfrica este jueves 11 de junio de 2026.

Este emblemático escenario deportivo, que fue sede de los Mundiales de México 1970 y México 1986, tras su remodelación tiene la capacidad para albergar cerca de 87.000 espectadores.

En este histórico estadio se consagraron campeones dos de los más grandes referentes del fútbol de todos los tiempos: Pelé levantó su tercera copa en 1970, mientras que Diego Armando Maradona conquistó el título en 1986 tras protagonizar dos de los momentos más icónicos del fútbol: la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" contra Inglaterra en cuartos de final.

El Mundial 2026 marca un hito sin precedentes al celebrarse por primera vez en tres países: México, Estados Unidos y Canadá, con la participación de 48 selecciones y un total de 104 partidos.

Calendario del azteca en 2026

La Ciudad de México albergará cinco encuentros cruciales. Además del partido inaugural, el 17 de junio se enfrentará a Uzbekistán contra Colombia, en lo que será el debut mundialista absoluto de la selección uzbeka ante los cafeteros.

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Entretanto, este juego marcará el regreso de la 'Tricolor' al Mundial tras su ausencia en 2022. Se espera que en este partido las gradas se pinten de amarillo, teniendo en cuenta la numerosa comunidad colombiana residente en la capital mexicana.

El 24 de junio, el turno será para la anfitriona México, que disputará su tercer encuentro de la fase de grupos ante República Checa, heredera de la tradición de Checoslovaquia, subcampeona mundial en 1934 y 1962.

Posteriormente, el Estadio Ciudad de México, como se le denomina para la Copa del Mundo 2026, será escenario de un partido de dieciseisavos de final el 30 de junio y de octavos de final el 5 de julio.

Récords y tradición

México posee un récord único: es la única selección que ha disputado dos partidos inaugurales en casa sin perder (empate ante Uruguay en 1970 y victoria sobre Bélgica en 1986).

Curiosamente, esta será la segunda ocasión que en un juego inaugural 'El Tricolor' se enfrente a Sudáfrica, teniendo en cuenta el encuentro del certamen mundialista que se disputó en territorio africano en 2010, el cual terminó 1 a 1.

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El Estadio Azteca, que cumplirá 60 años en 2026, es la casa del Club América, fundado en 1916 y uno de los equipos más laureados de México, además de Cruz Azul y Pumas UNAM.

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