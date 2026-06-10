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"Esto es Colombia": la FIFA publica emocionantes e icónicos momentos de la selección cafetera en mundiales

junio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Selección Colombia de Mayores - Foto: AFP
Selección Colombia de Mayores - Foto: AFP
Las imágenes de la FIFA recordaron, por ejemplo, el golazo que le hizo James Rodríguez a Uruguay en el Mundial de Brasil 2014.

La FIFA publicó a horas de que inicie el Mundial de Norteamérica una vibrante y emocionante publicación en la que resaltó el rendimiento de la selección Colombia en ediciones pasadas de la Copa Mundo.

En las imágenes, publicadas en Instagram, la FIFA recordó algunos de los mejores goles de Colombia en las Copa del Mundo. En las imágenes aparecen, entre otras, impecables anotaciones de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Juan Guillermo Cuadrado y Radamel Falcao García.

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“Esto es Colombia”, publicó la FIFA junto a los videos en los que se reviven mágicos momentos de la selección cafetera.

Las imágenes de la FIFA recordaron, por ejemplo, el golazo que le hizo James Rodríguez a Uruguay en el Mundial de Brasil 2014. También está la anotación que el ‘10’ le hizo a Japón en ese mismo torneo.

Falcao García, a su turno, fue incluido en la publicación de la FIFA por el tanto que le hizo en el Mundial de Rusia 2018 a Polonia. Ese, cabe recordar, fue el único gol que ‘El Tigre’ marcó en su carrera en Copas del Mundo.

El Mundial de 2026, que se juega en México, Estados Unidos y Canadá, inicia este jueves con el partido entre México y Sudáfrica.

Colombia integra el Grupo K que comparte con las selecciones de Portugal, Uzbekistán y Congo. Los cafeteros harán su debut el próximo miércoles 17 de junio ante el conjunto asiático que integra su zona.

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La selección sudamericana vuelve a una Copa del Mundo tras su ausencia en Qatar 2022 y después de impecables actuaciones tanto en 2014, cuando llegó a cuartos de final, como en 2018 cuando se fue en los octavos de final.

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