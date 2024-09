Entrenador del PSG encendió la polémica al asegurar que se bajaría el sueldo con tal de no tener que “hablar con la prensa”

Una polémica se ha armado alrededor del entrenador del PSG, Luis Enrique, tras su controversial respuesta durante una conferencia de prensa en la que aseguró que se bajaría el sueldo con tal de no tener que “lidiar” con los medios.

Durante la conferencia de prensa, en la previa a la jornada 6 de la Ligue 1, el director técnico fue cuestionado por los periodistas sobre cómo lidia y comparte con la prensa.

Ante esto, Luis Enrique comentó: “Yo me lo paso bien con vosotros. Yo me lo paso bien con la prensa. De hecho, me lo estoy pasando genial con vosotros. Es la verdad, lo paso bien cuando hablo con la prensa”.

“Pero si me das a elegir no tendría ningún problema. Nunca lo he hecho. Nunca corto una conferencia de prensa, hablo, me gusta, hablo, digo todo lo que tengo que decir. También puedo hacer esto en otros idiomas. Mal, pero lo hago. Pero fue una reflexión espontánea”, añadió.

Sin embargo, lo polémica de sus palabras llegó cuando dijo: “y es cierto, si ahora me dices firmo un papel y que no hablo con la prensa y me quitan el 25% o me dicen el 50%, lo firmo. Pero me parece que va a ser imposible, porque los contratos que firman los clubes obligan al entrenador a hablar”.

Sus palabras, que se han vuelto muy virales, han sido tanto criticadas como alabadas por los internautas en las diferentes redes sociales.

“El periodismo deportivo se desprestigia solo”, “Este tipo tendrás sus cosas, pero a veces las clava”, “Tiene problemas graves”, “Se contradice en la misma frase”, “Sin palabras” y “Tapa parte de sus fracasos desviando la atención con el tema prensa”, son algunos de los comentarios.

Luis Enrique aclaró que su problema con las conferencias de presa es que le molestan tras los partidos porque siente que no tiene “energía para aguantar determinadas cosas”.

Además, habló de la sobrecarga de los jugadores, dándole la razón a los futbolistas y entrenadores que se han quejado de este tema, como el técnico del Manchester City, Pep Guardiola.

“Creo que tiene razón, pero en Francia tenemos un mejor panorama que el de Inglaterra o España, ellos tienen más partidos. En mi situación no me puedo quejar”, explicó.

En nueve días, el PSG tendrá que enfrentar tres partidos: contra Renner por la Ligue 1, contra el Arsenal en la segunda jornada de la Champions League y contra el Niza en la Ligue 1.