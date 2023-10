Escándalo en Brasil por presunta fiesta de Neymar, Vinicius y Richarlison con mujeres influencers tras el empate con Venezuela

Mientras en Venezuela siguen festejando el empate agónico ante Brasil en Cuiabá por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026, en Brasil continúa la reprimenda de los hinchas y medios que no perdonan a la canarinha por perder un invicto de 15 partidos ganados de local.

Cabe recordar que, a su salida hacia los camerinos tras el término del encuentro, Neymar fue increpado por los aficionados del estadio Arena Pantanal que incluso le lanzaron objetos, lo que desató la furia de la estrella brasileña.

No obstante, esto podría ser solo la punta del iceberg en medio del mal resultado de la canarinha. Y es que, en las últimas horas, el periodista Matheus Baldi aseguró que tras el empate ante la Vinotinto varios futbolistas brasileños organizaron una fiesta con mujeres influencers en la concentración en Cuiabá.

VEA TAMBIÉN Así narraron el golazo de Venezuela ante Brasil en varios países del mundo y en diferentes idiomas o

Según Valdi, en dicha fiesta participaron Neymar, Vinicius y Richarlison junto a otras mujeres muy famosas en Brasil por ser influencers.

“No fue tanto el empate de la selección brasileña con Venezuela lo que se volvió tema en Cuiabá, sino una posible “fiesta” de algunos jugadores que habría ocurrido el pasado jueves 12”, dijo el periodista.

El comunicador advirtió que en la ciudad de Cuiabá están circulando audios y videos de lo que serían las pruebas de dicho polémico encuentro.

“En un audio de WhatsApp que circula por la ciudad. Una mujer señala que el jugador Neymar habría estado con Rebeca Ribeiro, Vinicius Jr con Leticia Sogiro, y Richarlison habría conocido a Rita Lopes”, indicó Baldi.

“En un video que también se está viralizando en la capital de Mato Grosso, algunas personas señalan que quien aparece en la imagen sería la influencer Leticia Sogiro saliendo, esta mañana, del hotel donde se alojaba la Seleçción. Ayer, Rebeca, señalada como el supuesto romance de Neymar, incluso subió a internet una foto con el jugador llamándolo “hermano” y hoy, después de toda la polémica en la ciudad, colgó un vídeo en las redes sociales negando cualquier vinculación con Ney”, agregó.

VEA TAMBIÉN Venezuela cortó con amplia racha de victorias de Brasil por Eliminatorias: la más larga de la historia en Sudamérica o

Por su parte, el portal brasileño UOL divulgó que la influencer Letícia Sogiro habría reconocido un encuentro con Vinicius, luego de que en varias ocasiones éste le insistiera incluso para que se vieran en Madrid.

“Estamos hablando por mensajes desde abril. Incluso se filtró un audio mío diciendo esto”, manifestó.

“Llevaba hablando con Vini desde abril. Me invitó a su cumpleaños, a muchas fiestas. Me pidió que fuera a Madrid, y nunca fui a verle. Estuvimos hablando mucho tiempo, seis meses. ¿Y luego viene a mi ciudad y no puedo estar con él? Esta gente de Cuiabá es tan estúpida, ¿no? Vete a la mierda. Yo estoy bien. Estoy con un tipo con el que hablo. Soy soltera, él es soltero. ¿Ni siquiera puedo estar con el tipo en paz?”, añadió.

Lo cierto es que el ambiente alrededor de la selección tras el empate contra Venezuela no es el mejor y el próximo martes tendrá un difícil reto al enfrentar a Uruguay en Montevideo, por la cuarta fecha de las Eliminatorias.