Escándalo en el Masters 1000 de París: tenista 'top 5' del mundo le muestra el dedo al público y luego ‘aclara’ que estaba mirando su uña

El tenista ruso Daniil Medvedev, número 3 del mundo según el ranking de la ATP, protagonizó una escandalosa escena este miércoles luego de caer en la segunda ronda del Masters 1000 de París-Bercy ante el búlgaro Grigor Dimitrov por 6-3, 6-7 y 7-6.

Medvedev le mostró el dedo del medio al público tras retirarse del estadio lo que desató algunos abucheos entre los espectadores.

El ruso, sin embargo, luego hizo una declaración a la prensa internacional en la que aclaró, aunque muchos fanáticos han expresado que se trató de una ironía, que supuestamente se estaba mirando una uña.

“Estaba mirando mi uña. ¿Por qué le haría eso al hermoso público parisino?”, afirmó Medvedev sobre el hecho.

La reacción del ruso fue antecedida por varios reclamos que durante el juego le había hecho a la grada entre la que se encontraban algunos fanáticos que lo chiflaban.

Después de un primer set perdido por 6-3, el tono aumentó entre Medvedev y el público. Entonces al ser silbado en el segundo set por tirar su raqueta luego de perder una ventaja de 5 a 2, el ruso se dirigió al árbitro: "No voy a jugar cuando silben".

"No voy a jugar cuando chiflen. ¡Son idiotas! ¡Si no me silban, juego!", reclamó el ruso airadamente en un tramo del partido. "Yo juego, pero cierren la boca”, expresó directamente a los espectadores.

La discusión le costó finalmente una advertencia por pérdida de tiempo, pero eso no le impidió terminar ganando la segunda manga en un reñido tie-break.

Medvedev logró alargar el partido hasta el tie-break decisivo en el tercer set luego de salvar seis puntos para partido e ir perdiendo 5 a 2, pero Dimitrov terminó por cerrar el partido en su séptimo intento, en poco menos de tres horas.

El ruso, en sus declaraciones posteriores a la prensa, se mostró aún tenso y, además de explicar el gesto con el dedo, dijo que “todo el mundo sabe como se comparta" el público en el torneo de París.

"Nadie quiere jugar aquí. Jugaba mucho mejor en Bercy cuando no había nadie", dijo, mencionando su victoria en 2020 en una edición a puerta cerrada debido a la pandemia del covid-19.

Atento al proyecto de deslocalización del Masters 1000 parisino, posiblemente a La Défense Arena de la capital, Medvedev aseguró que volvería al torneo incluso si se mantiene en Bercy.

"París-Bercy sigue siendo un torneo legendario, con muchos grandes vencedores de los que formo parte, e incluso si se queda aquí, volveré e intentaré hacerlo lo mejor posible", concluyó.

En octavos de final, Dimitrov se enfrentará al kazajo Alexander Biblik, que eliminó al chileno Nicolás Jarry en segunda ronda por 7-6 y 7-6.