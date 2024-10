Este es el filme de enorme factura con el que promocionan torneo de tenis de millonarios pagos y envuelto en críticas

Arabia Saudita ha divulgado en las últimas horas un video para promocionar su torneo de tenis de exhibición llamado 'Six Kings Slam’ que ha dejado a más de un aficionado con la boca abierta debido al derroche de efectos especiales y evidente inversión que hay detrás de él.

El video, más que una pieza comercial, parece el ‘tráiler’ de una película de enorme envergadura. En el filme aparecen los seis tenistas que harán parte del torneo.

Los jugadores en la competencia son el italiano y número uno del mundo, Jannik Sinner; el español y segundo en el ranking, Carlos Alcaraz; el serbio y cuarto del planeta, Novak Djokovic, y el ruso y quinto del escalafón, Daniil Medvedev. También van el español Rafael Nadal, y el danés y 14 del mundo, Holger Rune.

Alcaraz, en el video por ejemplo, aparece con un traje metalizado disputando algunos puntos sobre una superficie que semeja al cristal.

Sinner, entre tanto, parece una especia de luchador romano preparado para jugarse la vida en un coliseo. Rune es un capitán de una embarcación de características piratas mientras Medveded, desde una tierra polar, hace su incursión cabalgando un oso.

Allí no queda el video pues falta el turno de Nadal, un hombre de piedra que despierta en medio de un cielo eclipsado. No se podía quedar atrás, por supuesto, el serbio Novak Djokovic quien es una especie de ermitaño sentado en un nevado y rodeado de feroces lobos.

El torneo, que promete acaparar una enorme atención de la prensa, no ha estado exento de polémica. Ha recibido críticas por llevarse a reconocidos tenistas a jugar en uno de los momentos más importantes del calendario ATP cuando se juegan varios Masters 1000.

También ha recibido críticas por sus exagerados premios. Cada uno de los seis tenistas invitados sin importar si ganen o pierdan sus partidos se embolsarán 1,5 millones de dólares, más de lo que se lleva por ejemplo un campeón de un Masters 1.000 del calibre de Indian Wells según publicó el medio Relevo.

Uno de los más duros críticos ha sido un exnúmero uno del mundo, el escocés Andy Murray, quien ante los comentarios de aquellos que dicen que es un torneo de “película” dijo: "Excepto que no es una película y que no la vas a ver porque es una exhibición de tenis que no le importa a nadie".

VEA TAMBIÉN Camila Osorio pasa de reponerse de un 5 a 0 en set final a ser la primera tenista de Colombia en semifinales de un torneo WTA 500 o

Más allá de los detractores lo cierto que el dinero de Arabia Saudita al menos para el 'Six Kings Slam’ logró captar la atención de cuatro de los cinco primeros tenistas del ranking de la ATP. El único que no está es el alemán Alexander Zverev, tercero del escalafón.

El torneo entre los seis colosos del tenis se realizará en Arabia Saudita entre el próximo 16 y 19 de octubre.