NTN24
Miércoles, 10 de junio de 2026
Miércoles, 10 de junio de 2026
Ranking FIFA

Selección sudamericana asumió el liderato del ranking FIFA y relegó a Francia al tercer lugar antes del inicio del Mundial 2026

junio 10, 2026
Por: Luis Cifuentes
Francia ante Colombia - Foto: EFE
Francia ante Colombia - Foto: EFE
La selección gala descendió al tercer lugar tras la derrota ante Costa de Marfil por 2 a 1, pese a las victorias en sus últimos cuatro encuentros preparatorios para la cita orbital.

En las últimas horas se conoció una nueva actualización del ranking FIFA, el último antes del inicio del Mundial 2026 este jueves 11 de junio.

TE PUEDE INTERESAR

La última actualización del prestigioso escalafón dejó varias sorpresas, entre ellas, que una selección sudamericana se convirtió en la nueva líder relegando al tercer lugar a Francia, que se mantuvo en el primer lugar durante varios meses.

Se trata de la Selección Argentina, que gracias a su rendimiento en los últimos partidos amistosos se quedó con el liderato del prestigioso ranking antes del inicio del Mundial 2026 que arranca este jueves 11 de junio.

La selección Albiceleste ascendió del tercero al primer puesto tras sus triunfos ante Islandia, Honduras, Zambia y Mauritania en este 2026.

o

De esa manera, la selección gaucha alcanzó 1877 puntos y se consolidó en el primer lugar del ranking antes de su debut en la Copa del Mundo ante Argelia el próximo 16 de junio.

Entretanto, la selección gala descendió al tercer lugar tras la derrota ante Costa de Marfil por 2 a 1, pese a las victorias en sus últimos cuatro encuentros preparatorios para la cita orbital.

La selección de España se mantiene en el segundo lugar con 1874 puntos, mientras que en el Top 10 la selección de Marruecos ascendió del puesto ocho al siete desplazando a Países Bajos.

Por Sudamérica, después de Argentina, la mejor ubicada es Brasil en la sexta posición, seguida de Colombia que se mantiene en el puesto 13.

Uruguay, por su parte, pasó del puesto 17 al 16, mientras que Ecuador se mantuvo en la posición 23.

o

Paraguay, que también se clasificó a la cita orbital, descendió un puesto al 41 y Venezuela, que no hará parte de la Copa del Mundo, se mantuvo en el 49.

Cabe resaltar que este jueves arranca el Mundial con los partidos entre México ante Sudáfrica y Corea del Sur ante República Checa.

Temas relacionados:

Ranking FIFA

Fútbol

Selección Argentina

Selección de Francia

Selección Colombia

Mundial 2026

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Traduce el inmenso desespero que hoy agobia a la campaña de Iván Cepeda": Rodrigo Lara tras orden judicial que prohíbe a De la Espriella el uso de símbolos patrios

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Diosdado Cabello está en el centro de mayoría de los casos": abogado habla de la probabilidad de extradición del número dos del régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El excabecilla de las Farc alias 'Timochenko' anunció su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Esto es lo que se sabe sobre disparos aéreos y movilización militar en zonas mineras de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Escándalo en España: Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Visita del general Dan Caine a Caracas ocurrió mientras trasladaban presos políticos desde El Helicoide.
Presos políticos

Detalles de la visita a Caracas del militar más poderoso de Estados Unidos mientras el régimen vaciaba El Helicoide

María Elvira Salazar, congresista republicana de los Estados Unidos - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

En entrevista con NTN24, Álvaro Uribe hace contundentes advertencias sobre elecciones en Colombia.
Elecciones Presidenciales en Colombia

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Es una narrativa que uno ve como patrón en los gobiernos de izquierda": analista sobre cuestionamientos de Petro a elección presidencial en Colombia

El Helicoide | Foto: AFP
El Helicoide

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Más de Deportes

Ver más
Desmanes en el estadio Atanasio Girardot de Medellín - Foto: EFE
Copa Libertadores

Conmebol confirma drástica sanción contra equipo colombiano tras desmanes en Copa Libertadores que terminaron con la suspensión del encuentro

El Chavo del 8 - Foto EFE/ Selección de México - Foto AFP
Mundial 2026

Este fue el personaje clave del Chavo del 8 que narró la convocatoria de la selección de México para el Mundial y desató nostalgia en los aficionados

Giro de Italia (EFE)
Ciclismo

Captan imagen del cabezazo con el que un ciclista tumbó a otro en etapa del Giro de Italia: el corredor fue expulsado de la competencia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Confirman la excarcelación de más de 50 militares presos políticos por el régimen venezolano

Desmanes en el estadio Atanasio Girardot de Medellín - Foto: EFE
Copa Libertadores

Conmebol confirma drástica sanción contra equipo colombiano tras desmanes en Copa Libertadores que terminaron con la suspensión del encuentro

El Chavo del 8 - Foto EFE/ Selección de México - Foto AFP
Mundial 2026

Este fue el personaje clave del Chavo del 8 que narró la convocatoria de la selección de México para el Mundial y desató nostalgia en los aficionados

Policía de Investigaciones (PDI) de Chile - Foto referencia: AFP
Tren de Aragua

Más de 15 personas relacionadas con la organización criminal Tren de Aragua fueron detenidas en Chile por lavado de activos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Estados Unidos designa como terroristas a dos de los principales grupos criminales de Latinoamérica en nueva estrategia contra crimen organizado

Tiroteo cerca de la Casa Blanca - Foto: EFE
Casa Blanca

"Era algo previsible ante las amenazas de diferentes grupos": experto en seguridad sobre tiroteo cerca de la Casa Blanca y del presidente Trump

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel - AFP
Presiones

Trump lanzó dura advertencia contra la dictadura de Cuba: aseguró que apenas termine con el régimen de Irán hará "una breve parada" en la isla

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre