Selección sudamericana asumió el liderato del ranking FIFA y relegó a Francia al tercer lugar antes del inicio del Mundial 2026

En las últimas horas se conoció una nueva actualización del ranking FIFA, el último antes del inicio del Mundial 2026 este jueves 11 de junio.

TE PUEDE INTERESAR

La última actualización del prestigioso escalafón dejó varias sorpresas, entre ellas, que una selección sudamericana se convirtió en la nueva líder relegando al tercer lugar a Francia, que se mantuvo en el primer lugar durante varios meses.

Se trata de la Selección Argentina, que gracias a su rendimiento en los últimos partidos amistosos se quedó con el liderato del prestigioso ranking antes del inicio del Mundial 2026 que arranca este jueves 11 de junio.

La selección Albiceleste ascendió del tercero al primer puesto tras sus triunfos ante Islandia, Honduras, Zambia y Mauritania en este 2026.

De esa manera, la selección gaucha alcanzó 1877 puntos y se consolidó en el primer lugar del ranking antes de su debut en la Copa del Mundo ante Argelia el próximo 16 de junio.

Entretanto, la selección gala descendió al tercer lugar tras la derrota ante Costa de Marfil por 2 a 1, pese a las victorias en sus últimos cuatro encuentros preparatorios para la cita orbital.

La selección de España se mantiene en el segundo lugar con 1874 puntos, mientras que en el Top 10 la selección de Marruecos ascendió del puesto ocho al siete desplazando a Países Bajos.

Por Sudamérica, después de Argentina, la mejor ubicada es Brasil en la sexta posición, seguida de Colombia que se mantiene en el puesto 13.

Uruguay, por su parte, pasó del puesto 17 al 16, mientras que Ecuador se mantuvo en la posición 23.

VEA TAMBIÉN Con remontada épica ante Paraguay, Colombia se consagra campeona de la Liga de Naciones Femenina o

Paraguay, que también se clasificó a la cita orbital, descendió un puesto al 41 y Venezuela, que no hará parte de la Copa del Mundo, se mantuvo en el 49.

Cabe resaltar que este jueves arranca el Mundial con los partidos entre México ante Sudáfrica y Corea del Sur ante República Checa.