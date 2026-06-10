FIFA habría solicitado a selección cambiar un detalle de su camiseta previo al Mundial: esta sería la razón

A pocos días de afrontar uno de los desafíos más importantes de su historia en el fútbol, la Selección de Haití protagonizó un episodio llamativo e inesperado relacionado con su camiseta.

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Según informó The Scottish Sun, la FIFA le solicitó a Haití modificar el diseño de su uniforme debido a que algunos elementos visuales podían interpretarse como un mensaje político bajo el reglamento de indumentaria del torneo.

La camiseta, creada por la firma colombiana Saeta en colaboración con la Federación Haitiana de Fútbol, incorporaba elementos inspirados en la Batalla de Vertières, uno de los acontecimientos más emblemáticos y determinantes en la lucha por la independencia de Haití.

Ante ello, Saeta explicó que no se trataba de una declaración política, sino que hacía referencia a la resiliencia y espíritu del país en su regreso a la Copa del Mundo.

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Pese a ello, la FIFA consideró que dichos elementos podrían tener otra interpretación dentro de sus normas, por lo que finalmente se tuvieron que realizar las modificaciones solicitadas.

Cabe señalar que las normas de equipamiento de la FIFA prohíben que los elementos utilizados en áreas bajo su control incluyan mensajes o imágenes de carácter político, religioso, discriminatorio, personal, ofensivo o inapropiado.

Bajo ese criterio, el diseño original de la camiseta haitiana quedó bajo revisión debido a las referencias visuales vinculadas con la independencia del país.

Lo que pretendía ser un homenaje a la historia nacional terminó convirtiéndose en un inconveniente de última hora para la selección.

Según informó The Scottish Sun, el uniforme incorporaba ilustraciones de la Batalla de Vertières y figuras clave de la independencia haitiana, elementos que fueron objeto de observación durante el proceso de aprobación de la FIFA.