El centrocampista venezolano José 'El Brujo' Martínez tiene nuevo equipo tras meses de polémica y ausencia de las canchas

El mediocampista venezolano José 'El Brujo' Martínez ya tendría definido su futuro profesional al convertirse en nuevo jugador del FC Cincinnati, equipo que compite en la Major League Soccer (MLS).

El futbolista zuliano regresa al fútbol de la Unión Americana después de su complicada etapa en el Corinthians de Brasil, marcada por problemas físicos y una polémica que terminó con la rescisión de su contrato en febrero del presente año.

Martínez sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante casi 10 meses.

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En las últimas dos semanas, este jugador estuvo trabajando en las instalaciones del FC Cincinnati para completar la fase final de su recuperación y concretar su llegada al conjunto estadounidense.

El acuerdo inicial entre el mediocampista y su nuevo equipo se extenderá hasta diciembre de 2026.

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No obstante, el contrato contempla opciones para prolongar el vínculo durante una temporada más, hasta 2027.

'El Brujo' llegará como agente libre, luego de poner fin a su relación contractual con el Corinthians.

Con el equipo brasileño, cabe recordar, disputó su último encuentro oficial el 17 de diciembre de 2025, en la final de la Copa de Brasil.

La etapa de Martínez en el conjunto paulista terminó en medio de cuestionamientos por su ausencia de los entrenamientos.

Después del receso de diciembre de 2025, el volante tardó más de un mes en reincorporarse a las actividades del equipo, durante enero de 2026.

El venezolano explicó que su retraso obedecía a dificultades relacionadas con la renovación de su pasaporte y otros documentos en Venezuela. Sin embargo, su justificación generó inconformidad en la directiva y el cuerpo técnico.

Finalmente, en febrero de 2026 se confirmó la rescisión de su contrato con el Corinthians. Desde entonces, el mediocampista permaneció sin equipo.